M jak miłość, odcinek 1867: Kama i Marcin wyjadą na Śląsk! Erwin wciągnie ich w nietypowe śledztwo - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Olek poważnie chory! Aneta zmusi go do kompleksowych badań - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1867 - wtorek, 22.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1867 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin postanowią oderwać się od codzienności i odwiedzić Aleksandrę, która po licznych perypetiach życiowych na jakiś czas wybrała się wraz z Erwinem na Śląsk. Już sam wyjazd będzie dla tej dwójki pewnego rodzaju testem - nie tylko relacyjnym, ale też zawodowym. Kama, która od niedawna pomaga Marcinowi przy detektywistycznych zadaniach, znów będzie miała okazję pokazać, na co ją stać.

Marcin i Kama w 1867 odcinku "M jak miłość" wyjadą na Śląsk!

Aleksandra bardzo ciepło powita syna i jego partnerkę, ale między nią a Erwinem da się wyczuć napięcie. W 1867 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin od razu zauważą, że Erwin zachowuje się inaczej niż zwykle. Jego nerwowość i dziwne uniki wzbudzą czujność Marcina, który poczuje, że coś tu nie gra. I nie pomyli się ani trochę…

Erwin w 1867 odcinku "M jak miłość" wciągnie Kamę i Marcina w śledztwo

W 1867 odcinku "M jak miłość" Erwin wyzna Marcinowi, że od pewnego czasu coś go niepokoi. Coś, co sam nie potrafi do końca nazwać, ale poczuje, że powinien to sprawdzić. Nie chodzi tu o klasyczne dochodzenie, bardziej o prywatną sprawę, którą chciałby powierzyć komuś zaufanemu. Marcin i Kama zostaną poproszeni o pomoc, choć początkowo nie będą wiedzieli, czego dokładnie dotyczy ta sprawa.

To właśnie ta niepewność i tajemniczość sprawią, że Kama i Marcin zdecydują się działać. Nie wiadomo jeszcze, czego dokładnie dotyczyć będzie to nietypowe śledztwo, ale jedno jest pewne, w 1867 odcinku "M jak miłość" zakochani zostaną wciągnięci w sytuację, która wystawi ich na próbę. Dla Kamy to będzie kolejna okazja, by sprawdzić się w zawodzie detektywki, a dla Marcina, powrót do spraw, które wykraczają poza standardową rutynę.