M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1859: Martyna obieca Kamie, że odsunie się od Marcina! Przeprosi ją i zniknie z ich życia - ZDJĘCIA

W 1859 odcinku "M jak miłość" dojdzie do szokującego zwrotu akcji, który na zawsze zmieni życie Marcina (Mikołaj Roznerski), Kamy (Michalina Sosna) i Martyny (Magdalena Turczeniewicz). Po długich rozterkach Wysocka zdecyduje się na odważny krok i zniknie z ich życia! Lekarka, która jeszcze do niedawna nie kryła swoich uczuć do Chodakowskiego, teraz zrozumie, że nie może z nim być. Po trudnej rozmowie z Kamą obieca jej, że odsunie się na zawsze i sprzeda leśniczówkę! Czy dotrzyma słowa? Czy Marcin będzie walczył o dawną ukochaną, czy skupi się tylko na Kamie? W 1859 odcinku "M jak miłość" Martyna zapewni Kamę, że nie będzie dłużej jej konkurencją.