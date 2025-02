M jak miłość, odcinek 1850: Zazdrosny Marcin nie dopuści Jakuba do Martyny! Nie pozwoli mu do niej pojechać - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin nie wytrzyma napięcia i w końcu powie Jakubowi, co go dręczy. Przyzna, że od momentu, gdy dostał nagranie od Martyny, nie może przestać o niej myśleć. Będzie miał wrażenie, że znowu wpadła w wir autodestrukcji i nie radzi sobie po ich rozstaniu. Chodakowski, rozdarty między lojalnością wobec Kamy a troską o byłą kochankę, nie będzie wiedział, co zrobić.

Marcin w 1850 odcinku "M jak miłość" nie dopuści Jakuba do Martyny!

Tymczasem Karski w 1850 odcinku "M jak miłość" zacznie się domyślać, że Marcin wcale nie wyzbył się uczuć do Martyny. Dlatego zaoferuje swoją pomoc i stwierdzi, że najlepiej będzie, jeśli to on pojedzie do leśniczówki i osobiście sprawdzi, czy z Wysocką wszystko w porządku. Ale zamiast ulgi, jego propozycja wywoła u Marcina zupełnie odwrotną reakcję. Zazdrość i obawa o Martynę kompletnie nim zawładną.

- Jak do niej pojadę, Kama będzie zła. Obiecałem jej, że zerwę kontakt z Martyną. - Ja do niej pojadę i sprawdzę, co się dzieje. - Nie stary co ty.. to nie jest twoja sprawa. Daj spokój - Marcin, posłuchaj w każdym momencie mogę tam pojechać. Wystarczy, że dasz mi zielone światło. - Jeśli coś wymyślę, to dam ci znać.

M jak miłość. Afera u Chodakowskich o Borysa. Aneta rozpuści syna Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Marcin w 1850 odcinku "M jak miłość" nie pozwoli Jakubowi odwiedzić Martyny! Zazdrość czy troska?

W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin wpadnie w panikę i stanowczo zabroni Jakubowi jechać do Martyny. Stwierdzi, że to bez sensu, bo sam znajdzie inne rozwiązanie. Zacznie wymyślać alternatywy - skontaktuje się z ludźmi z grupy AA, do której uczęszczała Martyna, spróbuje dowiedzieć się czegoś więcej od znajomych. Ale jedno będzie pewne, nie pozwoli Jakubowi na spotkanie z Wysocką.

Czy Marcin w 1850 odcinku "M jak miłość" kieruje się tylko troską, czy może jego zachowanie zdradza coś więcej? Skoro tak bardzo nie chce, by Jakub miał kontakt z Martyną, to czyżby sam wciąż czuł do niej coś więcej? A może boi się, że Karski okaże się dla niej lepszym wsparciem niż on sam?