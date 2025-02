M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Marcin skłamie i nie dotrzyma słowa! W tajemnicy przed Kamą skontaktuje się z Martyną - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) nie będzie w stanie poradzić sobie z poczuciem winy i złamie obietnicę daną Kamie (Michalina Sosna)! Rano zapewni ukochaną, że nie odezwie się do Martyny (Magdalena Turczeniewicz), ale wystarczy chwila samotności, by zrobić coś zupełnie innego. W 1850 odcinku "M jak miłość" Chodakowski, nie mogąc wyrzucić Wysockiej z głowy, wsiądzie do auta, wyciągnie telefon i zadzwoni do niej! Czy Martyna odbierze? Jak Kama zareaguje, gdy dowie się prawdy? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ.