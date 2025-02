M jak miłość, odcinek 1850: Kama zobaczy zdjęcia Marcina, które Martyna zrobiła z ukrycia! Tak zabawiali się w lesie - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1850 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Reakcja Kamy na frywolne zdjęcia, które w 1850 odcinku "M jak miłość" Martyna wyśle do Marcina, może być tylko jedna! Ukochana Chodakowskiego nie zniesie faktu, że Wysocka wciąż stoi między nimi. Mało tego, znowu zacznie pić, wróci do nałogu i pod wpływem alkoholu zacznie przesyłać Marcinowi głupie filmiki, na których bełkocząc będzie wyznała mu, co tak naprawdę czuje. Niestety Martyna i alkohol okażą się bardzo kiepskim połączeniem. Była kochanka Marcina zacznie się zachowywać nieobliczalnie.

Zdjęcia Marcina od Martyny wkurzą Kamę w 1850 odcinku "M jak miłość"

By nie prowokować zazdrości Kamy w 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin pokaże jej SMSy ze zdjęciami od Martyny, ujęcia, które zrobiła mu podczas kąpieli w stawie nieopodal leśniczówki, gdy ich romans w leśnej głuszy kwitł w najlepsze. Kama wkurzy się i nie będzie mogła patrzeć na to, jak Martyna widziała wtedy Marcina. Bo zdjęcia będą bardzo odważne, jakby Wysocka chciała uchwycić każdy centymetr ciała rozebranego kochanka. Uwiecznić to, jak zabawiali się w lesie.

- SMS-y, które Martyna wysyła Marcinowi są mocno drażniące, no bo przecież pierwszy obraz Martyny w umyśle Kamy, jest taki, że ukradła Marcina, ukradła ich życie. Kama podejmie decyzję, żeby się skonfrontować z Martyną - wyjaśniła Michalina Sosna w "Kulisach serialu M jak miłość".

- SMS-y, które Martyna wysyła Marcinowi są mocno drażniące, no bo przecież pierwszy obraz Martyny w umyśle Kamy, jest taki, że ukradła Marcina, ukradła ich życie. Kama podejmie decyzję, żeby się skonfrontować z Martyną - wyjaśniła Michalina Sosna w "Kulisach serialu M jak miłość".

Nie będzie starcia Kamy i Martyny w 1850 odcinku "M jak miłość", bo dojdzie do tragedii

Ale do starcia Kamy i Martyny w 1850 odcinku "M jak miłość" nie dojdzie. Bo kiedy ukochana detektywa przyjedzie do leśniczówki i wejdzie do domu rywalki, zastanie ją pijaną, kompletnie nieprzytomną na podłodze. W tym momencie dobre serce Kamy zwycięży nienawiść do Martyny i udzieli jej pomocy. Uratuje byłą kochankę Marcina, która wpadnie w ciąg alkoholowy i będzie w strasznym stanie.