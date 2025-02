M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1850: Marcin zignoruje wiadomości od Martyny! Po rozmowie z Kamą obieca jej, że zerwie z nią kontakt - ZDJĘCIA

W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) z samego rana dostanie od Martyny (Magdalena Turczeniewicz) dziwne wiadomości... zdjęcia z czasów ich związku i filmik, który natychmiast wzbudzi jego niepokój. Wysocka nie będzie trzeźwa, a Chodakowski od razu to zauważy. W 1850 odcinku "M jak miłość" Marcin postanowi porozmawiać o tym z Kamą (Michalina Sosna), ale jej reakcja całkowicie sprowadzi go na ziemię! Partnerka jasno da mu do zrozumienia, że nie powinien się mieszać w sprawy byłej kochanki. Co więcej, Chodakowski, chcąc uniknąć konfliktu, obieca Kamie, że zerwie z Martyną wszelkie kontakty! Czy jednak rzeczywiście tak zrobi, kiedy dowie się, że Wysocka może sobie nie poradzić? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!