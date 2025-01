M jak miłość, odcinek 1849: Ciężarna Franka zaginie w Bukowinie! Paweł odnajdzie ledwo żywą żonę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1849: Julia przeżyje brutalny atak w Grabinie, ale trafi do szpitala! Nie będzie wiedziała, kto jej to zrobił. Ruszy śledztwo! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1849 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1849 odcinku „M jak miłość” ciężarna Franka przepadnie jak kamień w wodę po swojej kolejnej ucieczce od Pawła. Ale już nie do rodziny męża w Grabinie tylko w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie znajdzie schronienie u stryja i jego ukochanej Haneczki (Elżbieta Firek). I nic dziwnego, gdyż Zduński już zdąży ją upokorzyć przed swoimi najbliższymi, gdy w trakcie ich 3. rocznicy ślubu publicznie oskarży ją i Piotrka (Marcin Mroczek) o zdradę, w efekcie której, jego zdaniem, góralka zaszła w ciążę z jego bratem. Zduńska będzie miała już serdecznie dość oskarżeń męża i tego, że jej nie wierzy. Do tego stopnia, że zdecyduje się od niego odejść! Choć nawet w Bukownie Tatrzańskiej nie zazna spokoju, gdyż pijany mąż zacznie zadręczać ją telefonami! Aż w końcu Franka przestanie je od niego odbierać, a w 1849 odcinku „M jak miłość” zniknie!

Tajemnicze zniknięcie Franki w Bukowinie Tatrzańskiej w 1849 odcinku „M jak miłość”!

W 1849 odcinku „M jak miłość” postawiony do porządku przez bliskich Paweł zacznie na poważnie niepokoić się o swoją żonę, z którą nagle straci kontakt! Ale nie tylko on, gdyż podobnie będzie z Gutowskimi, u których góralka się zatrzyma! Tyle tylko, że już w 1849 odcinku „M jak miłość” nie wróci na noc do domu, przez co małżonkowie zaczną się o nią poważnie niepokoić. Tym bardziej, że przecież Zduńska będzie w ciąży, a po ostatnim kryzysie z Pawłem będzie tak załamana i zdesperowana, że będzie gotowa na wszystko. Stąd niepokój Gutowskich i Zduńskiego, który także dotrze do Bukowiny Tatrzańskiej będzie coraz większy! Dlatego Paweł ze stryjem Jędrzejem od razu wyruszą na poszukiwania góralki, a Haneczka na wszelki wypadek zostanie w domu, gdyby Franka jednak zdecydowała się wrócić.

Pawłowi uda się odnaleźć żonę w 1849 odcinku „M jak miłość”!

I na szczęście w 1849 odcinku „M jak miłość” Zduńskiemu uda się odnaleźć ledwo żywą żonę! Przemoczona i przeziębnięta Franka wróci w końcu do domu stryja, gdzie przerażony Paweł od razu chwyci ją w objęcia i zacznie przepraszać, że przez swoje wcześniejsze zachowanie i obrzydliwe oskarżenia, doprowadził ją do takiego stanu! I nic dziwnego, gdyż będzie mogło się to skończyć o wiele gorzej, z czego jej mąż doskonale zda sobie sprawę, gdyż załamana i zdesperowana góralka naprawdę będzie gotowa na wszystko! Ale do tragedii w 1849 odcinku „M jak miłość” na szczęście nie dojdzie, a zreflektowany Paweł zacznie błagać żonę o wybaczenie! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!