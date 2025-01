M jak miłość, odcinek 1846: Kinga zwątpi w wierność Piotrka po bójce z Pawłem? Trudna rozmowa Zduńskich o zdradzie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1846 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Finał bójki Pawła z Piotrkiem w 1846 odcinku "M jak miłość" będzie taki, że pobity przez brata prawnik zapowie Kindze, że nie chce więcej rozmawiać z "idiotą", bo go "zatłucze"! Nic dziwne, że Zduńska uzna, że małżeński kryzys Franki i Pawła zabrnął za daleko i może się odbić na całej rodzinie. - Dopóki Paweł się nie ogarnie, nie chcę mieć z tym kretynem nic wspólnego! - uprzedzi żonę Piotrek.

Kinga w 1846 odcinku "M jak miłość" na pomoc do Pawła wezwie Barbarę

Zrezygnowana Kinga w 1846 odcinku "M jak miłość" dojdzie do wniosku, że tylko jedna osoba może ustawić Pawła do pionu. Zaalarmuję babcię Barbarę (Teresa Lipowska), która natychmiast wezwie wnuka do Grabiny. Po wyjeździe Pawła do rodzinnej wsi Mostowiaków nieco uspokojony Piotrek zapyta Kingę o coś, co nie będzie dawało mu spokoju.

Tak Kinga w 1846 odcinku "M jak miłość" zareaguje na podejrzenia Pawła o zdradzie Franki z Piotrkiem

Bo skoro Paweł oskarża Frankę o zdradę, to przecież Kinga też może snuć domysły na temat tego, co wydarzyło się między tą dwójką na weselu w Bukowinie.

- Muszę cię o to zapytać... Co myślisz o całej tej sytuacji? O tych wszystkich podejrzeniach Pawła? Bo może ciebie też dopadły wątpliwości? Trochę dziwne, że jeszcze na ten temat nie rozmawialiśmy... - zacznie Piotrek trudną rozmowę z Kingą.

- Nie musimy. Ufam ci bezgranicznie. Nie musimy o tym rozmawiać - utnie temat Zduńska.

