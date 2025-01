M jak miłość, odcinek 1845: Magda postawi Pawła do pionu! Była ukochana wtrąci się w jego problemy z Franką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1844: Jakub po zabiciu Roberta powie Marcinowi, że to jeszcze nie koniec. Czekają go kłopoty! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1845 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1845 odcinku "M jak miłość" Magda usłyszy szczegóły problemów Franki i Pawła. Dotąd ciężarna kobieta starała się zachowywać dyskrecję, zabroniła nawet mówić Marysi (Małgorzata Pieńkowska) o ciąży, ponieważ mąż zafundował jej bardzo nieprzyjemną reakcję na spełniające się marzenie o powiększeniu rodziny. Paweł ubzdurał sobie, że żona na pewno spała z Piotrkiem (Marcin Mroczek) i to podczas wesela w Bukowinie! I owszem, między mężem Kingi (Katarzyna Cichopek) a góralką doszło do pocałunku, ale wynikał on z pomyłki i zakrapianej imprezy. Prawnik z Franką nie wylądowali w łóżku, ale zazdrosny do granic możliwości Paweł twierdzi inaczej.

Paweł sięgnie po alkohol w 1845 odcinku "M jak miłość"

Zduński zacznie przekraczać granicę, a obrażanie się na Frankę to już norma. Mało tego, będzie także wściekły na brata i cały świat. Zestresowany, rozżalony Zduński zacznie coraz częściej sięgać po alkohol... Strapiona Franka dosłownie nie pozna męża. Zupełnie nie tak wyobrażała sobie pierwsze tygodnie ciąży.

Magda dowie się o wyczynach Pawła i postawi go do pionu

Na to wszystko w 1845 odcinku "M jak miłość" w całą sprawę zaangażuje się Magda. Franka przekaże Budzyńskiej informacje o dziwnych zmianach w zachowaniu Pawła. Góralka sama nie pozna męża i jego wybryków.

- On naprawdę się stara, ale to jest silniejsze od niego - wytłumaczy Franka w 1845 odcinku "M jak miłość". - Najgorsze jest to, że znowu zaczął popijać... - przekaże góralka, a Magda oniemieje.

- Żartujesz?! - Budzyńska momentalnie zachowa powagę, wstąpi w nią złość na byłego ukochanego. Mimo iż związek upadł lata temu, kiedyś Magda była dla Pawła całym światem. Do dziś się przyjaźnią i często są dla siebie jak największe wsparcie.

Magda w 1845 odcinku "M jak miłość" nie zostawi tak tej sprawy. Wstrząśnięta słowami Franki postanowi skonfrontować się ze Zduńskim. Poważnie porozmawia z Pawłem, ale już wiadomo, że mężczyzna całkiem przesadzi. Mowa o jego scenie podczas ogłoszenia ciąży w bistro. Wypite wino i prowokacja Piotrka spowodują, że narobi wstydu żonie i to przy wszystkich!