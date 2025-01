M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1845: Franka w ciąży rozstanie się z Pawłem?! Zagrozi, że małżeństwo nie przetrwa - ZDJĘCIA

Franka (Dominika Kachlik) w 1845 odcinku "M jak miłość" straci cierpliwość do humorów Pawła (Rafał Mroczek). Sam Zduński przyzna żonie, że kiepska atmosfera w małżeństwie to jego wina, bo to on nie umie zwalczyć w sobie pewnych rzeczy. Niestety góralka także zacznie tracić cierpliwość do męża, który ucieknie w alkohol i przestanie nad sobą panować. W 1845 odcinku "M jak miłość" Franka nie wytrzyma i zagrozi Zduńskiemu, że jeśli nie zmieni swojego postępowania, ona po prostu od niego odejdzie!