M jak miłość, odcinek 1844: Marcin odda Martynę pod opiekę Jakubowi. Spóźni się nawet, by ją ratować - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1844 - wtorek, 28.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Marcin poleci Karskiemu zająć się Martyną. Dziwna sytuacja między detektywami a Wysocką wybuchnie wraz z żądaniami Kamy o niekontaktowaniu się z lekarką. Ślązaczka postawi sprawę jasno - ukochany ma zerwać znajomość z Wysocką, skupić się na odzyskanych wspomnieniach i ich wspólnej przyszłości. To jednak nie będzie takie proste, bo chociaż Marcin postara się to ukryć, tak naprawdę nadal jego myśli będą skręcać ku relacji z Martyną. Mało tego, będzie miał z tyłu głowy, że kobieta mogła wpaść przez niego w kłopoty.

Marcin poprosi Karskiego o opiekę nad Martyną

Skoro Chodakowski sam nie da rady spotykać się i kontaktować z Martyną, oddeleguje Karskiego do opieki nad kobietą. Już w 1844 odcinku "M jak miłość" Jakub ma szansę się wykazać.

Marcin jest związany z Martyną emocjonalnie, ona była w tym najtrudniejszym momencie jego życia, uratowała go, ale Marcin rozumie doskonale Kamę. Wóz albo przewóz, nie może tego zmarnować, bo Kama to miłość jego życia. Oddaje pod opiekę Jakubowi Martynę, bo do Jakuba ma największe zaufanie i wierzy, że na niego zawsze można liczyć - tłumaczy Mikołaj Roznerski w "Kulisach M jak miłość".

I tak oto w 1844 odcinku "M jak miłość" Karski będzie miał szansę raz jeszcze udowodnić swoją lojalność.

- Dostałem dziwnego smsa od Martyny. Mógłbyś się tam do niej przejechać i sprawić, czy wszystko jest w porządku? - zapyta Chodakowski, kiedy odczyta dziwną wiadomość od Wysockiej. W smsie lekarka poprosi go o natychmiastowy przyjazd do leśniczówki w bardzo pilnej sprawie. Detektyw dość słusznie zacznie podejrzewać jakiś podstęp. W rzeczywistości to nie Martyna, a gangster Robert Kuc (Kamil Drężek) napisze wiadomość do rywala, by zwabić go na miejsce.

Między Jakubem a Martyną zrodzi się więź?

Zdradzamy, że Jakub w 1844 odcinku "M jak miłość" faktycznie zjawi się w domu lekarki, gdzie dojdzie do szarpaniny z kryminalistą. Wysocka zobaczy wystrzał z pistoletu, ale na szczęście Karskiemu nic się nie stanie. Zaalarmowany Marcin wpadnie do leśniczówki, gdy będzie już po sprawie.

Karski weźmie roztrzęsioną Martyną w objęcia i postara się uspokoić kobietę. Jak wyjdzie na jaw w kolejnych odcinkach "M jak miłość", ta znajomość tak szybko się nie skończy. Czy to możliwe, by Martyna zainteresowała się przyjacielem Chodakowskiego? Los zechce, że kryzys w małżeństwie Jakuba rozszaleje się na dobre, a Martyna będzie dobrą kompanką do rozmowy.