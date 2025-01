M jak miłość, odcinek 1843: Jagoda z Tadeuszem znajdą sposób na Bartka. Podejdą go, by nie myślał o Dorocie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1846: Bartek wyjedzie z Grabiny, by poznać prawdę o śmierci Doroty. Tak go pożegna Barbara - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1843 odcinku "M jak miłość" każdy będzie współczuł Bartkowi, który robi wszystko, byle tylko odnaleźć żonę. Dorota zniknęła na swoich warunkach i nie poinformowała nikogo o wyjeździe do Bostonu. Prywatni detektywi nie są w stanie jej odszukać, a Lisiecki nie ma nawet żadnej gwarancji, że ukochana żyje...

Jagoda i Tadeusz podejdą Bartka

Lisiecki spróbuje zająć się pracą, obowiązkami, ale oczywiście zawsze z tyłu głowy pozostanie myśl o Dorocie. Detektywi nadal pracują, a mężczyzna liczy, że w którymś momencie dostanie dobre wieści... Tymczasem Tadeusz z Jagodą zrobią wszystko, byle tylko wesprzeć przyjaciela. Wiele osób bardzo mu współczuje, ale w związku z tym, że nie ma jak mu pomóc, Kiemliczowie wymyślą inteligentny sposób na zajęcie czymś Bartka.

Tadeusz w 1843 odcinku "M jak miłość" zacznie zrzucać na Lisieckiego coraz więcej obowiązków, prosić go o przysługi w firmie i pomoc w nadmiarze pracy. Tak naprawdę zrobi to specjalnie, byle dać koledze zajęcie, zadania, na których może się skupić i chociaż na chwilę zapomnieć o osobistej tragedii.

Bartek nie zorientuje się, że plan Tadeusza działa

Trzeba przyznać, że plan Kiemliczów zadziała, bo Bartek faktycznie będzie zalatany. Może praca fizyczna da mu trochę wytchnienia od udręki psychicznej.

- Dzięki, Bartek. Nie dalibyśmy bez ciebie rady - zapewni Jagoda w 1843 odcinku "M jak miłość", podkreślając jak ważną rolę Lisiecki odgrywa w firmie.

- Nie no, co ty... - rzuci skromnie Lisiecki.

- Bartuś... no chodź - Jagoda nie wytrzyma i przytuli przyjaciela, by dodać mu trochę otuchy.

Chociaż Jagoda z Tadzikiem chcą jak najlepiej, spróbują zająć myśli i ręce Bartka, to oczywiście nie na dobre odciągnie go od szukania Doroty. Już w 1843 odcinku "M jak miłość" Lisiecki spotka się z detektywem, który przekaże mu nagranie od Kaweckiej. Mężczyzna zobaczy wideo pożegnalne od żony... To znów wepchnie go w rozpacz.