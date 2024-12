M jak miłość, odcinek 1840: Ciężarna Franka urządzi scenę w bistro. Nawyzywa Pawła przy Kindze - WIDEO, ZDJĘCIA

M jak miłość. Barbara z nowymi prawnuczkami? One już dołączyły do serialowej rodziny Mostowiaków - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1840 odcinku "M jak miłość" zdruzgotana szokującymi wydarzeniami Franka poleci po pomoc do Kingi. Wpadnie do bistro i wyżali się przyjaciółce, która będzie zaskoczona nagłym kryzysem u góralki i szwagra. Nie jest tajemnicą, że Zduński nie umie przestać myśleć o pocałunku żony i brata bliźniaka (Marcin Mroczek). Uznaje to za zdradę i nie wierzy, że nie wydarzyło się nic dalej! Właśnie zbliżenie z własnym bratem zarzuci France, która oniemieje z upokorzenia i żalu.

- (...) To jakiś żart? Powiedz, że żartujesz! - Franka nie uwierzy, że można być tak bezczelnym, by sugerować wprost seks z Piotrkiem!

- Po prostu pytam. W tej sytuacji, do jasnej cholery, chyba mam prawo wiedzieć, co tak naprawdę wydarzyło się na weselu w Bukowinie?(…) Chcę wiedzieć, co zaszło pomiędzy tobą a moim bratem… - wypadli Paweł w 1840 odcinku "M jak miłość", a tego będzie za wiele.

Oburzona Franka zrobi aferę w bistro w 1840 odcinku "M jak miłość"

Rozżalona, zła Franka wpadnie do Kingi i tam narobi afery. Nie zwróci uwagi, że to miejsce pracy i może warto by było znaleźć inną przestrzeń do rozmowy. Będzie jednak ta poruszona, zdenerwowana i roztargniona, że na nic nie zwróci uwagi!

- (...) Faceci to idioci, po prostu skończeni kretyni! Pawłowi kompletnie odbiło! Nienawidzę go! (…) - rzuci zapłakana góralka do Kingi. Wytłumaczy przyjaciółce, co zarzuca jej mąż. Uzna, że Paweł przesadził po całej linii. - Powiem ci tylko tyle: mój mąż zwariował, po prostu rzuciło mu się na mózg!

Kinga pocieszy Frankę w 1840 odcinku "M jak miłość"

Mimo że sprawa dotyczy Piotrka, Kinga weźmie stronę Franki. Ufa mężowi i wie dobrze, że przyjaciółka pocałowała Zduńskiego po alkoholu, bo pomyliła go z Pawłem.

- Chcesz o tym pogadać? Bo jakby co, jestem do dyspozycji... - Kinga zachowa się jak dobra przyjaciółka, zaoferuje swój czas i z chęcią wysłucha Franki. Góralka nie zabawi jednak długo w bistro, stamtąd pojedzie bowiem do Graniny, gdzie poważnie porozmawia z Marysią (Małgorzata Pieńkowska).