M jak miłość, odcinek 1840: Bartek wpakuje Natalkę w poważne kłopoty. Kolejny raz poświęci się dla ukochanego

"M jak miłość" odcinek 1840 - wtorek, 14.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Natalia w 1840 odcinku "M jak miłość" wpadnie w poważne kłopoty. Znów poświęci się dla Bartka, w którym skrycie się kocha. Długo nie mówiła o swoich uczuciach do byłego męża Uli (Iga Krefft), bo widziała jego szczęście z Dorotą. Dopiero Adam Karski (Patryk Szwichtenberg) powiedział na głos to, co młoda policjantka ukrywa od dawna. Natalia kocha Bartka, tylko on o tym nie wie. Znów wykorzysta dobroć przyjaciółki.

Powrót Bartka do Grabiny bez Doroty w 1840 odcinku "M jak miłość"

Jak informowaliśmy, Bartek wróci do Grabiny sam. Szumnie zapowiadał, że wyjeżdża szukać chorej na nowotwór ukochanej, która sama podjęła decyzję o zniknięciu za granicą. Nie chciała obarczać Bartka patrzeniem na to, jak traci siły i umiera... Lisiecki zapowiedział Tomaszowi (Ziemowit Wasielewski), że nie będzie czekał na cud. Wyjeżdża za Dorotą i nie spocznie, póki kobieta z nim nie porozmawia.

Już w 1840 odcinku "M jak miłość" wyjdzie na jaw, że poszukiwania Bartka wcale nie będą trwały jakoś długo, bo mężczyzna wróci do Grabiny bez szczęśliwych wieści. Tam nie opuszczą go Barbara (Teresa Lipowska) oraz Natalka. Zakochana w Bartku dziewczyna od razu pomyśli, jak mu pomóc... I właśnie w tym momencie zaczną się wielkie kłopoty policjantki.

Wielkie kłopoty Natalki. Zrobi to dla Bartka w 1840 odcinku "M jak miłość"

Zdradzamy, że Natalka w 1840 odcinku "M jak miłość" bardzo narazi się w pracy. Prawdopodobnie wpadnie na kolejny pomysł, jak ratować Bartka, by miał szansę spotkać się z Dorotą. Oczywiście policjantka ma pewne dostępy i metody policyjne, których nie powinna wykorzystywać osoba na jej stanowisku. Tym bardziej, że relacje z komendantem Karskim stanęły na raczej oziębłych. Mimo wszystko Natalka w 1840 odcinku "M jak miłość" postanowi pomóc Bartkowi, czego może gorzko pożałować!