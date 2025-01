M jak miłość, odcinek 1838: Erwin przerażony zachowaniem Kamy. Nie będzie chciała żyć! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1841: Marcin wróci do Martyny! Na jednym spotkaniu się nie skończy. Nie puści w niepamięć tego, co ich łączyło - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1838 odcinku "M jak miłość" Kama będzie przebywać na Śląsku, gdzie wyjechała po kolejnych nieudanych próbach zbliżenia się do Marcina (Mikołaj Roznerski). Kama nie ma pojęcia, że Chodakowski odzyskał wspomnienia i chce się z nią skontaktować. Kompletnie zapomni o telefonie i wieściach z Warszawy i skupi się na spędzaniu czasu z wujkiem. Tym bardziej, że stryj opowie jej o szokującej śmierci syna sąsiada, pogrzebie i targnięciu się na życie. Kiedy Kama usłyszy mrożącą krew w żyłach historię, wypowie dziwne słowa.

Kama nie chce żyć? Erwin przerażony stanem kobiety w 1838 odcinku "M jak miłość"

- Co się z tym światem porobiło... Synek 22 lata i sam*******o? To się w głowie nie mieści! Miał jakieś problemy z narkotykami, był na odwyku, próbował parę razy i wybrał takie rozwiązanie?! - Erwin będzie bardzo poruszony historią młodego mężczyzny, który odebrał sobie życie.

- Może nie miał innego wyjścia - zaoponuje Kama.

- To nie jest żadne wyjście. To nie jest wyjście tylko tchórzostwo! To jest tchórzostwo i egoizm (...) - Erwin będzie ostro bronił swojego podejścia, ale nie spodziewa się tego, co powie mu podłamana sytuacją z Marcinem Kama...

- Wujku, ja tego chłopaka nie tłumaczę, ale człowiek ma czasami wszystkiego tak dość, że chce po prostu zniknąć... - powie Kama w 1838 odcinku "M jak miłość", ale natychmiast zauważy zaszokowaną, przerażoną minę wujka. Od razu się poprawi. - Faktycznie, głupoty gadam - przyzna kobieta, by nie martwić stryja.

Erwin świadkiem powrotu miłości Kamy i Marcina

Już w 1838 odcinku "M jak miłość" Erwin przekona się na własne oczy, że Kama będzie jeszcze szczęśliwa. Marcin osobiście przyjedzie na Śląsk i zacznie szukać kobiety. Początkowo obaj przerażą się, że nie mogą skontaktować się z Kamą, ale koniec końców wszystko wyjdzie na dobre. Kama wróci do domu stryja, wpadnie w objęcia detektywa i znów zapanuje między nimi miłość. To uspokoi nerwy Erwina.