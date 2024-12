M jak miłość, odcinek 1838: Aleksandra przejmie opiekę nad Mają. Wreszcie wpadnie w objęcia Marcina - ZDJĘCIA

M jak miłość. Martyna nie zniknie z życia Marcina. Zbliży się do Jakuba - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 7.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Aleksandra stanie na wysokości zadania w 1838 odcinku "M jak miłość". Zajmie się Mają, podczas gdy Iza (Adriana Kalska) z Marcinem skupią się na Szymku. Chłopiec wylądował w szpitalu przez ukąszenie szerszenia. Jego buzia spuchła, a przestraszeni rodzice zaczęli drżeć o życie chłopca. Na szczęście szybka pomoc lekarzy w karetce i szpitalu zaprocentuje, bo synek Marcina wyjdzie cało z trudnej sytuacji.

Aleksandra z Mają będą czekały na powrót Marcina z Szymkiem w 1838 odcinku "M jak miłość"

Chociaż przejęta Aleksandra na pewno zmartwi się losem wnuka, o wiele bardziej pomoże przy opiece nad Mają. Dziewczynka zostanie pod opieką babci, kiedy Iza z Marcinem zajmą się Szymkiem. Na szczęście w 1838 odcinku "M jak miłość" Aleksandra z Mają doczekają się powrotu Chodakowskiego do domu. Zresztą nie byle jakiego, bo detektyw wreszcie odzyskał wspomnienia! Dramatyczne sceny ratowania Szymka odblokowały jego pamięć o bliskich. Wreszcie rzuci się mamie i córce w ramiona, nie musząc udawać, że pamięta swoją przeszłość. W 1838 odcinku "M jak miłość" szczerze przytuli rodzinę.

Aleksandra wzruszona porotem Marcina w 1838 odcinku "M jak miłość"

Aleksandra postara się zająć Mają jak najlepiej umie. Odciągnie dziewczynkę od smutnych myśli o losie brata i taty. Na szczęście już w 1838 odcinku "M jak miłość" obie przywitają Marcina. Zdradzamy, że Chodakowski nie zabawi długo w domu, bo wyjedzie na Śląsk. Sama Aleksandra powie synowi, by pędził do Kamy (Michalina Sosna). W końcu ona jako jedna z ostatnich osób dowie się, że detektyw ma już komplet wspomnień, pokonał amnezję i znów wszystko pamięta! Aleksandra bardzo wesprze syna oraz wnuki w tym trudnym dla wszystkich momencie. Pokona też niechęć względem Kamy i sama przyłoży rękę do pojednania syna z ukochaną.