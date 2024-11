M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1835: Wspólna noc za wolność Bartka. Takie żądanie usłyszy Natalka od Karskiego - ZDJĘCIA

Tego nikt się nie spodziewa! W 1835 odcinku "M jak miłość" Bartek (Arkadiusz Smoleński) wyląduje za kratami i to nie z byle jakiego powodu. Napadnie na samego Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg) i przestanie nad sobą panować. Otrzeźwi go widok aresztu i ciemnej celi. Natalka (Dominika Suchecka) nie zniesie myśli, że Lisiecki mógłby spędzić za kratami wiele lat. Wstawi się u Adama, by ten nie wnosił poważnych oskarżeń, a sprawa nie trafiła do sądu. Komendant poda tylko jeden sposób, wobec którego mógłby się na to zgodzić. Każe Natalce przyjść w nocy do swojego mieszkania!