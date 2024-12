M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zacznie śledzić Marcina! Zobaczy, jaki jest szczęśliwy z Kamą - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" ostatecznie zakończy związek z Marcinem, wysyłając do niego nagranie, w którym się pożegna. Zwróci się też do ukochanego z prośbą, by już się z nią nie kontaktował. Skoro odzyskał dawne życie, rodzinę, dla niej już nie będzie miejsca przy Marcinie. Ich czas już minął.

Martyna w 1833 odcinku "M jak miłość" będzie cierpiała po rozstaniu z Marcinem

Żeby ukoić ból po stracie Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość" samotna Martyna rzuci się w wir pracy w szpitalu w Sochaczewie. Po traumie, jaką przeżyła po śmierci męża, gdy wpadła w alkoholowy nałóg i leczyła pacjentów po pijaku, dostanie kolejną szansę i znów będzie lekarką. Niestety rozstanie z Marcinem okaże się dla Martyny dużo trudniejsze niż myślała.

Martyna zaczai się na Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość" pod jego domem

W przypływie słabości w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna zaczai się na ukochanego przed jego blokiem. Wcześniej przejrzy profil Kamy na profilu społecznościowym, jej zdjęcia z Marcinem i tak wypatrzy adres mieszkania Chodakowskiego. Kiedy lekarka zatrzyma się przed blokiem wypatrzy w oddali Marcina i Kamę, jak szczęśliwi i trzymający się za ręce pójdą razem na spacer.

- Ty świrusko! Nie wierzę, że tu przyjechałaś! - powie do siebie Martyna.

Czy w "M jak miłość" Martyna przegra z Kamą walkę o serce Marcina?

Na widok ukochanego z inną w 1833 odcinku "M jak miłość" Martyna z trudem powstrzyma łzy. W jednej chwili zrozumie, że miłość, która połączyła ich w leśniczówce, nie ma szans z uczuciem, które wcześniej żywił do Kamy. Co prawda Wysocka nie będzie miała żadnej pewności, że Marcin odzyska pamięć, ale widząc go z Kamą dojdzie do wniosku, że wcześniej czy później wspomnienia powrócą. Póki co, walka o serce Marcina między Kamą a Martyną pozostanie nierozstrzygnięta.