M jak miłość, odcinek 1833: Jerzy wejdzie w romans z młodą tenisistką?! Powrócą stare zapędy Argasińskiego? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1833 odcinku "M jak miłość" związek Iwony i Argasińskiego zostanie wystawiony na wielką próbę. Matka Anety to zazdrośnica, która dostała obsesji na punkcie sprawdzania męża. Śledzi go w klinice, sprawdza na każdym kroku. Nawet Aneta uznała, że mama trochę przesadza. To jednak nie koniec wybryków Iwony, która znajdzie sobie nowy powód do czujności. Tym razem chodzi o atrakcyjną tenisistkę, u której pobiera lekcję profesor.

Powróci "stary" Jerzy? Zrobi z Iwoną to samo, co z Patrycją?

Uważnym widzom "M jak miłość" nie trzeba raczej przypominać, jakimi zapędami kierował się Jerzy. Dał prawdziwy popis szokujących, często niebezpiecznych i szkodliwych zachowań wobec Patrycji (Alżbeta Lenska). Co prawda, rozprawił się z przeszłością, a Iwona zna przewinienia męża. Uznała bowiem, że Jerzy to już inna osoba, która jej nie skrzywdzi. Czy aby na pewno?

Atrakcyjna tenisistka skradnie serce Argasińskiego w 1833 odcinku "M jak miłość"?

Zdradzamy, że już w 1833 odcinku "M jak miłość" na horyzoncie pojawi się tajemnicza kobieta. Młoda tenisistka zrobi wrażenie nie tylko umiejętnościami na korcie. To właśnie u niej Jerzy zacznie pobierać lekcje gry w popularnej dyscyplinie. Iwona nie da rady znieść faktu, że mąż spędza wolny czas w towarzystwie pięknej blondynki. Oczywiście nie zostawi tak tej sprawy, a zazdrość weźmie górę.

Kiedy Aneta poprosi mamę o opiekę nad małym Boryskiem (Tymon Szkopek) w 1833 odcinku "M jak miłość", nie przewidzi tragedii. Iwona faktycznie zaopiekuje się wnukiem, ale nie do końca tak jak powinna. Weźmie chłopca na korty, by dopilnować wierności Jerzego. Na miejscu poświęci za dużo uwagi na kontrolowanie męża, a za mało na pilnowanie małego wnuka. W konsekwencji zgubi pociechę!

Czy Argasiński naprawdę wykorzysta znajomość z młodą tenisistką, by zdradzić Iwonę? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach "M jak miłość".