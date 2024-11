M jak miłość, odcinek 1832: Kamil spełni największe marzenie Anity. Wezmą ślub? - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1833: Martyna zemdleje w szpitalu! Będzie w ciąży? Zwróci się do Marcina z ostatnią prośbą - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1832 - poniedziałek, 2.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

O ślubie Anity i Kamila w "M jak miłość" mówi się już od dawna! To długo wyczekiwana chwila przez wielu fanów serialu. Melania Grzesiewicz już latem wspominała o ślubie tej pary w "M jak miłość", ale nie dała jednoznacznej odpowiedzi czy Anita i Kamil nareszcie się pobiorą. - Ślub zależy od scenarzystów. Ja nie wiem jak się potoczą nasze losy. Na razie jesteśmy skupieni na innej historii w naszym wątku, ale potem zobaczymy - ujawniła tajemniczo Grzesiewicz na Instagramie i dodała, że tę parę czekają wzruszające momenty.

Zaręczeni Anita i Kamil w "M jak miłość" nie ustalili terminu ślubu!

Dwa lata temu w "M jak miłość" Kamil oświadczył się Anicie, ale to były koszmarne oświadczyny, po których Laskowska chciała odejść od ukochanego, bo oskarżył ją o zdradę! Początkowo nie przyjęła pierścionka zaręczynowego. Zmieniła zdanie dopiero, gdy Kamil padł przed nią na kolana, zapewnił jak bardzo ją kocha i poprosił o to, by została jego żoną. Od tego momentu narzeczeni sporo przeszli, ale nigdy nie ustalili szczegółów ślubu, nie wyznaczyli nawet terminu.

Ostatnio między Anitą i Kamilem w "M jak miłość" też nie działo się najlepiej. Doszło do tego, że Anita popędziła Gryca, który krytykował ją za jazdę nowym samochodem. Dość szybko jednak Kamil przekonał ukochaną, że przesadził i przyznał się do błędu. Na szczęście to była jedna tak ostra kłótnia zakochanych, która nie była w stanie zagrozić ich związkowi.

Anita nie będzie szczęśliwa z Kamilem w 1832 odcinku "M jak miłość"

W 1832 odcinku "M jak miłość" Kamila ogarnie strach, że Anita nie jest z nim w pełni szczęśliwa. Dopadnie ich codzienna rutyna, do Gryca dotrze, że ich całe życie kręci się wokół pracy, miłosnych perypetii Adama Wernera (Jacek Kopczyński), szaleństw przyjaciela, który nie dorósł do poważnego związku.

W 1832 odcinku "M jak miłość" Kamil przygotuje dla Anity niespodziankę

To dlatego w 1832 odcinku "M jak miłość" Kamil postanowi spełnić najskrytsze marzenie Anity. Czy chodzi o odkładany od dawna ślub? Co ciekawe Anita nigdy nie dała Kamilowi choćby subtelnego sygnału, że chce zostać jego żoną, że powinni sformalizować swój związek, zawrzeć małżeństwo. Niespodzianka od Gryca sprawi jednak Anicie dużo radości.

Tego dnia także w 1832 odcinku "M jak miłość" Anita i Kamil wezmą udział w imprezie w domu Wernera, który będzie świętował swoje 50. urodziny, jak zwykle hucznie i z fantazją.