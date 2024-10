M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1820: Anita popędzi Kamila. Ostro jej podpadnie - WIDEO, ZDJĘCIA

W 1820 odcinku "M jak miłość" nowy samochód Anity (Melania Grzesiewicz), który dostanie od swojej matki Anny Lerman (Dorota Kamińska) sprowokuje kłótnię z Kamilem (Marcin Bosak)! W drodze do siedliska w Grabinie Kamil cały czas będzie krytykował Anitę za jej styl jazdy, wytykając błędy, jakby nie nadawała się na kierowcę. Po tym jak ukochana uszkodzi auto Kamila w 1820 odcinku "M jak miłość" relacje między nimi będą bardzo napięte. Aż wreszcie Anita będzie miała dosyć! Popędzi Kamila, wysadzi go w drodze do Grabiny, rzucając na pożegnanie tylko dwa słowa - "wypad Kamilku"! Co na to Gryc? Zobacz WIDEO z tej sceny.