M jak miłość, odcinek 1829: Marcin dostanie poruszające nagranie od Szymka. Syn przywoła w nim wspomnienia? ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1829 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1829 odcinku "M jak miłość" Szymek posłucha się Anety i nagra dla taty wideo. To będzie sposób na radzenie sobie z amnezją Marcina. Szymek miał nie kontaktować się z detektywem, ale złamie zasady i odwiedzi tatę. Wpadnie w szok, gdy ten go nie rozpozna... Chodakowskiemu będzie naprawdę trudno udawać, że pamięta Szymka. Nie zdoła okłamać dziecka, co chłopiec odbierze jako załamujące.

Szymek wyśle wideo do Marcina w 1829 odcinku "M jak miłość"

Szymek faktycznie nagra wideo dla Chodakowskiego, które detektyw włączy tuż po nieudanej wizycie w leśniczówce. Początkowo każe Olkowi zawieźć się do domu Martyny (Magdalena Turczeniewicz), jednak na miejscu nikt mu nie otworzy. To akurat zasługa Kamy (Michalina Sosna), która wpadnie do rywalki i w kilku ostrych słowach każe jej zniknąć z życia jej i Marcina. Wysocka poczuje kompletną bezradność i odepchnięcie.

Kiedy Marcin dotrze w 1829 odcinku "M jak miłość" do leśniczówki, nie zostanie przyjęty. Razem z Olkiem wsiądą więc z powrotem do samochodu i odjadą. W drodze do mieszkania w Warszawie detektyw odtworzy wideo od syna.

- To ja, Szymek. Napisałem sobie, zobacz - przywita się chłopiec na nagraniu do taty i pokaże mu przez kamerkę zeszyt z notatkami. - Chciałbym ci coś powiedzieć. Wiem, że źle się czujesz i jesteś chory, ale to nic. Teraz są wakacje i mam trochę czasu i ty też, to może w końcu zrobimy ten zaległy model samolotu? Chcesz, to zadzwoń do mnie, cześć - Szymek wyjdzie z piękną propozycją spędzenia wspólnie czasu.

Marcin nie przypomni sobie, kim jest syn

Niestety nagranie Szymka w 1829 odcinku "M jak miłość" nie spowoduje, że wspomnienia detektywa powrócą. Co prawda, na pewno pozytywnie odbierze wideo od chłopca, ale to jednak nie oznacza, że nagle skojarzy wszystkie fakty. Szymek i reszta bliskim na pewno tak łatwo się nie poddadzą. Będą walczyć o Marcina.