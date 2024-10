M jak miłość, odcinek 1826: Odnaleziony Marcin przejdzie badania u Olka! Od razu zdiagnozuje przyczynę amnezji

M jak miłość, odcinek 1826: Pożegnanie Martyny i Marcina! Pojedzie z Olkiem do Warszawy, ale obieca, że do niej wróci

"M jak miłość" odcinek 1826 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Spotkanie dotkniętego amnezją Marcina z Olkiem, Kamą i Jakubem i 1826 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie przełomem na drodze do odzyskania wspomnień! Gdy cała trójka przyjedzie do Kampinosu do domu Martyny, a Kama od razu przytuli Marcina stanie się jasne, że nawet widok ukochanej kobiety nie cofnie blokady psychicznej, która wywołała amnezję. Marcin nie rozpozna Kamy, Olka i Jakuba i w ich obecności będzie się czuł zagrożony jeszcze bardziej. Czy to oznacza, że nie ma już nadziei na to, że Marcin przypomni sobie dawne życie?

Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" odzysk pamięci, nie przypomni sobie Kamy i rodziny!

Żeby oszczędzić Marcinowi emocji Olek w 1826 odcinku "M jak miłość" przedstawi się nie tylko jako jego brat, ale i lekarz. Od razu zaproponuje bratu, że go zbada, chociaż jest ortopedą, a nie neurologiem. Niepokój Olka wzbudzi przede wszystkim widoczna blizna na głowie Marcina, ślad po poważnej ranie, więc zapyta czy cierpi na bóle głowy. Nie będzie dociekał jak to się stało, że został ranny, bo przecież od policji doskonale wie jak gangster Robert (Kamil Drężek) skatował Marcina po porwaniu.

Olek w 1826 odcinku "M jak miłość" skieruje Marcia na badania do neurologa

Ponieważ Marcin w 1826 odcinku "M jak miłość" zapewni, że czuje się dobrze, nie dokuczają mu bóle głowy, Olek uzna, że koniecznie będą dokładnie badania neurologiczne.

- Masz amnezję, prawdopodobnie pourazową, zwykle jest tymczasowa… To, jak długo trwa, zależy między innymi od siły, rozległości urazu. Potrzebna jest konsultacja z neurologiem i neuropsychologiem… Wtedy będzie wiadomo coś więcej… To wszystko jest dla ciebie szokiem i mam tego świadomość. Spokojnie, nie ma pośpiechu. Tę drogę trzeba przejść powoli, krok po kroku… Teraz odpocznij. A ja z nimi pogadam. I poproszę, żeby za bardzo na ciebie nie naciskali… - pocieszy Marcina, który w 1826 odcinku "M jak miłość" będzie coraz bardziej przestraszony.

Marcin wróci z Olkiem do domu w 1826 odcinku "M jak miłość"

Po diagnozie Olka w 1826 odcinku "M jak miłość" Marcin zgodzi się na powrót do domu, na to, żeby brat się nim zaopiekował. Ale przed opuszczeniem Martyny obieca ukochanej, że do niej wróci. Nadal to Martyna będzie najważniejszą osobą w życiu Marcina.