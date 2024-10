Pierwsza miłość, odcinek 3887: Dramatyczny finał rozprawy o opiekę nad Lusią! Wuj Zdzich zabierze dziecko Lucynce i Maurycemu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3887 - wtorek, 5.11.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3887 odcinku "Pierwszej miłości" sądowa rozprawa zakończy się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Lucynka i Maurycy, mimo swojej determinacji, mogą zostać pozbawieni szansy na opiekę nad Lusią. Czy rzeczywiście sprytny wujek dziewczynki zrobi wszystko, by to właśnie on został prawnym opiekunem Lusi w najbliższej przyszłości?

Udawany ślub w "Pierwszej miłości" tylko dla adopcji Lusi! Wuj wyzna prawdę przed sądem?

Warto przypomnieć, że w 3809 odcinku "Pierwszej miłości" Lucynka i Maurycy wzięli ślub nie z miłości, lecz z rozsądku. Zrozpaczona po śmierci matki Lusi, Lucynka postanowiła zaadoptować dziewczynkę, aby zapewnić jej bezpieczny dom. Niestety, proces adopcyjny okazał się bardziej skomplikowany, niż zakładała, a kurator sądowy nie był przekonany o stabilności jej samotnej sytuacji. W akcie desperacji, Lucynka oświadczyła się Maurycemu, licząc, że ślub pomoże przekonać sąd o jej odpowiedzialności.

Choć Maurycy w 3809 odcinku "Pierwszej miłości" zgodził się na małżeństwo, jego uczucia były szczere. Wierzył, że ich relacja może z czasem przerodzić się w prawdziwą miłość, ale Lucynka póki co, nie odwzajemniła jego uczuć. Ich ślub miał być jedynie formalnością, mającą na celu zadowolenie kuratora i umożliwienie adopcji Lusi. Para szybko zorganizowała ceremonię, ale od początku ich związek był oparty na kłamstwie.

Lucynka straci Lusię w 3887 odcinku "Pierwszej miłości"?

Dramatyczny finał rozprawy sądowej o opiekę nad Lusią w 3887 odcinku "Pierwszej miłości" zaskoczy wszystkich. Zdzicho, wuj dziewczynki, który wcześniej złożył w sądzie nieoczekiwane dokumenty, wkroczy na scenę z nowymi dowodami, które całkowicie odmienią przebieg sprawy. Lucynka, nie spodziewając się takiego rozwoju sytuacji, stanie w obliczu najgorszego koszmaru - utraty dziewczynki, którą tak bardzo chciała zaadoptować. Czy finalnie wuj Lusi wygra proces?

Lucynka nie zamierza poddać się bez walki. W 3887 odcinku "Pierwszej miłości" zobaczymy, jak będzie walczyć o Lusię do ostatniej chwili, licząc, że uda się przekonać sąd do jej racji. Niestety, jej starania mogą okazać się niewystarczające w obliczu słów Zdzicha. Sprawa sądowa zmierza ku dramatycznemu zakończeniu, które odbierze Lucynce i Maurycemu wszelkie nadzieje, ale czy aby na pewno? To odcinek, którego nie można przegapić!