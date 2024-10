M jak miłość, odcinek 1821: Ostatnia noc Doroty i Bartka przed szpitalem. Dzięki niemu uwierzy, że wyzdrowieje - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1822: Doktor Majer wyleci z pracy? Olek okryje, że to on stoi za nieudaną operacją! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Prawdziwa miłość Doroty i Bartka w 1821 odcinku "M jak miłość" jeszcze nie zwycięży choroby, ale zakochani będą na najlepszej drodze, by być razem do końca. Niezależnie od tego, kiedy ich koniec miałby nastąpić. Bartek będzie gotów na wszystko, by ukochaną wspierać, udowodnić jak bardzo ją kocha.

Bartek ogoli się na łyso dla chorej Doroty w 1821 odcinku "M jak miłość"

Dlatego przed chemioterapią Doroty, gdy w 1821 odcinku "M jak miłość" chora na raka Kawecka postanowi pozbyć się włosów, żeby nie patrzeć jak wypadają garściami wskutek leczenia, Bartek też ogoli głowę na łyso. Dla niego nie będzie miało żadnego znaczenia, czy Dorota jest łysa czy w peruce. Jego uczucia wcale się nie zmienią. Kocha Dorotę i to jak najdłuższe życie razem będzie najważniejsze.

Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" uwierzy, że wyleczy się z raka!

Dowód miłości Bartka w 1821 odcinku "M jak miłość" podniesie Dorotę na duchu na dzień przed przyjęciem do szpitala na leczenie, na cykl chemii, która jest dla niej jedyną nadzieją na pokonanie raka. Wieczorem zakochani spędzą razem romantyczne chwile. I wtedy z ust Doroty padną słowa, które wleją w serce Bartka nową nadzieję, że nie straci ukochanej,że przed nimi jeszcze wiele pięknych momentów. Bo rak Doroty to przecież jeszcze nie wyrok śmierci!

