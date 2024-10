M jak miłość, odcinek 1825: Andrzej przejdzie operację serca! Magda usłyszy wstrząsającą diagnozę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1826: Pożegnanie Martyny i Marcina! Pojedzie z Olkiem do Warszawy, ale obieca, że do niej wróci

"M jak miłość" odcinek 1825 - poniedziałek, 4.11.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Operacja Andrzeja Budzyńskiego w 1825 odcinku "M jak miłość" spadnie na Magdę tak niespodziewanie, że nie zdoła uwierzyć, że to dzieje się naprawdę! Przecież to Magda od lat żyje z przeszczepionym sercem, pod stałą kontrolą kardiologa przechodzi rutynowe badania, bierze leki, które minimalizują ryzyko odrzucenia przeszczepu. Co prawda Andrzej też ma problemy z sercem, cztery lata temu cudem przeżył rozległy zawał, ale to strach o Magdę od dawna kładzie się cieniem na sielance Budzyńskich w siedlisku w Grabinie.

Magda ukryje przed Andrzej problemy z przeszczepionym sercem w 1825 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia w 1825 odcinku "M jak miłość" stan Magdy się pogorszy, ale by nie martwić Andrzeja, ukryje przed mężem niepokojące objawy. U Budzyńskiej wystąpią duszności, zawroty głowy i bóle w klatce piersiowej. Po rozmowie z lekarzem Maga natychmiast pojedzie do szpitala. A z nią ruszy przerażony Andrzej, który prawdy o tym, co się dzieje z Magdą dowie się od Violi (Magdalena Waligórska), nowej gosposi w siedlisku.

Andrzej straci przytomność w szpitalu w 1825 odcinku "M jak miłość"

Badania serca Magdy w 1825 odcinku "M jak miłość" nie wykażą nic groźnego, ale pod wpływem stresu Andrzej nagle straci przytomność. Upadnie na korytarzu kliniki kardiologicznej na oczach wystraszonej Magdy, która nie będzie wiedziała, co się dzieje z ukochanym. Okaże się, że serce Budzyńskiego nie wytrzyma silnych emocji.

Fatalne wyniki badań Andrzeja w 1825 odcinku "M jak miłość! Magda usłyszy diagnozę

- Mamy tu ostrą niedomykalność zastawki mitralnej serca - postawi diagnozę lekarz, który w 1825 odcinku "M jak miłość" zbada Budzyńskiego. I jak podaje światseriali.interia.pl postraszy Magdę poważnymi komplikacjami m.in. wstrząsem kardiogennym, który może wystąpić u Andrzeja. Zaraz potem Budzyński trafi na blok operacyjny!

Przerażona Magda w 1825 odcinku "M jak miłość" nie będzie w stanie pojąć, jak to się stało, że Andrzej musi przejść operację serca. Zacznie panikować, że za bardzo zdenerwował się jej problemami z sercem, że to wszystko przez nią! Kardiolog, który będzie operował Budzyńskiego wyjaśni Magdzie, że ten zabieg wiąże się tylko z minimalnym ryzykiem.

- Ale jak, kiedy? Mąż na nic się nie uskarżał, jakieś przejściowe duszności, nic więcej. I nagle coś takiego? - Wiem, że to dla pani szok, ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Rutynowo przeprowadzamy tu takie operacje. Metoda małoinwazyjna, niewielkie cięcie boczne i po sprawie... - I to ma mnie uspokoić, tak? Cięcie boczne... O Boże! Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę...

Andrzej przeżyje operację serca w 1825 odcinku "M jak miłość", ale to jeszcze nie koniec

Strach Magdy o życie Andrzeja w 1825 odcinku "M jak miłość" ustąpi, gdy po operacji odwiedzi męża na sali i zobaczy uśmiech na jego twarzy. Budzyński oczywiście zbagatelizuje swoje kłopoty z sercem, skupi się tylko na Magdzie, która całe szczęście nie odczuje na własnym przeszczepionym sercu skutków operacji męża. To jednak nie oznacza końca kłopotów Andrzeja ze zdrowiem...