M jak miłość, odcinek 1825: Magda w ciężkim stanie! Pojawią się niepokojące objawy! Trafi pod opiekę kardiologa

- Mamy tu ostrą niedomykalność zastawki mitralnej serca. To stan, który pojawia się nagle, gdy lewy przedsionek i komora nie są w stanie poradzić sobie z cofającą się krwią. Wtedy dochodzi do ich przeciążenia, co w konsekwencji może doprowadzić do wstrząsu kardiogennego i komplikacji w układzie krążenia.

- Ale jak, kiedy? Mąż na nic się nie uskarżał, jakieś przejściowe duszności, nic więcej. I nagle coś takiego?

- Wiem, że to dla pani szok, ale spokojnie, wszystko będzie dobrze. Rutynowo przeprowadzamy tu takie operacje. Metoda małoinwazyjna, niewielkie cięcie boczne i po sprawie.

- I to ma mnie uspokoić, tak? Cięcie boczne... O Boże! Nie wierzę, że to dzieje się naprawdę.