M jak miłość, odcinek 1823: Werner ekspertem w sprawach sercowych? Pomoże Lence po rozstaniu z chłopakiem

M jak miłość, odcinek 1823: Kamil to samolubny drań! To jaki jest naprawdę, wreszcie wyjdzie na jaw

Adam ma o sobie coraz większe mniemanie w nowym sezonie serialu „M jak miłość”

Otaczające Wernera kobiety wciąż dają mu do zrozumienia, że jest wyjątkowy. Ola (Iwona Kolasińska) przychyla mu nieba i spieszy realizować wszystkie jego kulinarne zachcianki dzień i noc, traktując go jak syna. Jej przyjaciółka Viola (Magdalena Waligórska), którą gościł przez kilka dni – była więźniarka – nazwała go „apetycznym kąskiem” i chciała usidlić. Sylwia (Hanna Turnau) nie pozostaje w tyle - kocha go i jest o niego zazdrosna. W 1820. odcinku serialu „M jak miłość” zrobiła Adamowi z zazdrości awanturę. To sprawia, że Werner uważa się za specjalistę od pań i relacji uczuciowych.

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Werner nazwie siebie „superfacetem”

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Lenka będzie w kiepskim nastroju po zerwaniu ze swoim chłopakiem. Widząc jej stan, Anita spróbuje wyciągnąć z niej, w czym rzecz, ale dziewczyna nie będzie skora do wynurzeń w rozmowie z ciocią. Co innego z wujkiem, chociaż wcześniej powie dosadnie, co myśli o mężczyznach. A jej ulubionym wujkiem jest Adam. I to jemu uda się do niej dotrzeć:

- No dobra Lenka, komu jak komu, ale mnie możesz powiedzieć... Ja cię zrozumiem, jak nikt! Co się stało?

- Nic się nie stało. Po prostu... Faceci są okropni – starsza córka Zduńskich wpadnie w swoją ulubioną nutę tego weekendu.

- Nie wszyscy! Są chlubne wyjątki, jak choćby twój wujek Adam. Zdradzę ci tajemnicę. Nawet tacy superfaceci jak ja też mają problemy z kobietami. A co dopiero, kiedy mówimy o młodym chłopaku…

I choć to jej ulubieniec, nawet Lenka będzie mocno zdziwiona skalą zadufania Wernera i wielkością jego ego.

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Werner spróbuje poprawić Lence nastrój tłumacząc przed nią Grześka

W 1823. odcinku serialu „M jak miłość” Adamowi uda się wyciągnąć z Lenki powody jej zerwania z Grześkiem:

- Gadał całą przerwę z Kamilą. W ogóle był dla niej supermiły. Ona mu się po prostu podoba! - emocje znów dadzą o sobie znać.

- A ładna jest? - dla Wernera to jedno będzie najważniejszym możliwym powodem zainteresowania chłopaka Lenki inną dziewczyną.

- Ładniejsza ode mnie.

- Po pierwsze, to niemożliwe. A po drugie - nawet gdyby... To znaczy, że gość ma dobry gust. Grzesiek na pewno nie chciał zrobić ci przykrości. Jestem pewien. Nawet nie pomyślał, że tak to odbierzesz. Pogadaj z nim, wyjaśnijcie to sobie – będzie przekonywał Lenkę Adam.

- Nie mogę! Bo już mu powiedziałam, że nie chcę go znać! - dziewczyna poczuje, że nie ma dobrego wyjścia z tej sytuacji...

„M jak miłość" odcinek 1823 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2