M jak miłość, odcinek 1823: Kamil to samolubny drań! To jaki jest naprawdę, wreszcie wyjdzie na jaw

M jak miłość, odcinek 1821: Rozpacz Doroty po zgoleniu włosów. Dla Bartka nic się nie zmieni, więc zrobi dla niej to samo - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1822: Pierwsze spotkanie Marcina z Jakubem od porwania! Ucieknie, bo weźmie go za gangstera - ZDJĘCIA

Anita już oskarżyła Kamila o manipulację jej uczuciami w nowym sezonie serialu „M jak miłość"

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość" Anita była wściekła na Kamila za zgodę na zatrzymanie się jej matki (Dorota Kamińska) w ich domu bez uzgodnienia tego z nią – za jej plecami. Kontakt z Anną zawsze jest dla niej stresujący i Gryc o tym wie, a jednak zupełnie nie wziął tego pod uwagę. W sprzeczce, jaka się wówczas między nimi wywiązała, Anita nazwała Kamila „mistrzem manipulacji”.

W 1823. odcinku serialu "M jak miłość" Lenka podsumuje mężczyzn

W 1823. odcinku serialu "M jak miłość" Lenka będzie rozpamiętywać sprzeczkę ze swoim chłopakiem Grześkiem (Borys Wiciński), która doprowadziła do ich zerwania. Z pewnością jej powód musiał być poważny… Lenka ma na co dzień przykład kochających i wspierających się rodziców - Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) – więc z pewnością nie robiłaby afery z czegoś błahego. Zduńskich odwiedzą Anita i Kamil. Córka Anny zainteresuje się wkurzoną Lenką i będzie próbować dowiedzieć się, co się stało:

- Hej, co się dzieje?

- Nic… - Lenka nie będzie specjalnie wylewna.

- Aha. A oprócz tego „nic"?

- Nienawidzę facetów! Banda samolubnych, egoistycznych drani! - wreszcie dziewczyna zdobędzie się na szczerość.

W 1823. odcinku serialu "M jak miłość" Anita wyjawi Lence prawdę o Kamilu

W 1823. odcinku serialu "M jak miłość" Anita, słysząc surowy werdykt młodziutkiej Lenki w sprawie mężczyzn, sama chętnie mu przyklaśnie:

- No tak. Coś o tym wiem. Zakochałam się w jednym takim.

- Dobrze, że go rzuciłaś – dziewczyna będzie pewna, że ciocia ostro się rozprawiła z „draniem”.

- Wcale nie rzuciłam. Ciągle jestem w nim zakochana.

- W sensie, że... wujek Kamil? - Lenka przeżyje szok.

- Ludzie mają wady, ale to wcale ich nie przekreśla. Dzięki temu bywają... ciekawsi – Anita postanowi podzielić się z Lenką swoją życiową mądrością. W końcu, gdyby nie jej ugodowy charakter, Kamil już dawno musiałby szukać innej partnerki...

„M jak miłość" odcinek 1823 - poniedziałek, 28.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2