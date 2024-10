M jak miłość, odcinek 1821: Bartek zgoli włosy, by wesprzeć chorą Dorotę. Radykalny krok pocieszy Kawecką - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1817: Bartek będzie z umierającą Dorotą do samego końca! Dzięki niemu zgodzi się na leczenie - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1821 odcinku "M jak miłość" Bartek znów udowodni, że kocha Dorotę całym sercem i jest gotów zrobić dla niej wiele. To nie będzie łatwy czas dla Lisieckiego, który długo nie miał pojęcia o chorobie ukochanej. Nie wiedział, że mogą nie mieć szansy na piękną przyszłość, a kobieta musi pozostawać pod opieką specjalistów. Chemioterapia to długi i trudny proces leczenia, a Dorota nie chciała obarczać partnera swoimi dramatami. On jednak udowodni, że nie boi się niczego.

Dorota zauważy, że wypadają jej włosy

Osłabienie chemioterapią spowoduje spadek nastroju u Doroty, a jeszcze gorzej poczuje się w momencie, w którym zauważy wypadnie blond włosów. Nienaganna fryzura to duży atut Kaweckiej, więc jej pewność siebie zdecydowanie spadnie. Bardzo rozczuli się nad blond kosmykami, które dosłownie wylecą garściami ze skóry głowy. Bartek zauważy przygnębienie partnerki i szybko zareaguje.

Bartek zgoli włosy dla Doroty

Lisiecki w 1821 odcinku "M jak miłość" nie będzie się wiele zastanawiał. Kiedy zobaczy smutek w oczach ukochanej, szybko postanowi ją wesprzeć. Chwyci za maszynkę i na oczach ukochanej zgoli włosy! Chociaż Lisiecki nie ma problemów zdrowotnych, a z jego włosami będzie wszystko w porządku, i tak postanowi zjednoczyć się z partnerką i pokazać jej, że może zrobić wiele, byle tylko była szczęśliwa.

Czy Dorota doceni gest Bartka? Z pewnością, ale to niestety nie zmieni smutnej rzeczywistości. To Kawecka musi zawalczyć o swoje zdrowie. Czy przeżyje? To okaże się niebawem.