M jak miłość, odcinek 1820: Bójka w siedlisku! Magda i Andrzej zobaczą do czego jest zdolna Viola - ZDJĘCIA

- Jak ludzie do nas przyjeżdżają to liczą na ciszę, spokój i oczekują prywatności, więc być może niektórzy goście mogą się poczuć troszkę skrępowani tym, jak ktoś im się tak intensywnie przygląda. Chodzi mi o tych panów...

- Ale że co, że się za bardzo na nich gapiłam? To sorry, przepraszam! Po prostu jak widzę takiego przystojniaka, to mi kolana miękną... Ale spokojnie, niech się szefowa nie martwi. Mąż szefowej to dla mnie świętość! Nietykalny! Ja swój honor mam i zasady! A pierwsza zasada, nie kradnie się na własnej dzielni i we własnym domu... - zakomunikuje Viola w 1820 odcinku "M jak miłość".

- To fajnie, kamień z serca...

- Jakby szefowa miała jakiś problemik w łóżku, to ja pomogę... W pierdlu, to znaczy w więzieniu, to wszyscy do mnie walili. Nawet strażniczki. Nawet raz żona naczelnika wpadła się poradzić... - doda kryminalistka.