M jak miłość, odcinek 1824: Marcin nie odzyska pamięci! Zmierzy się z dawnym życiem, ale nie przypomni sobie Kamy i dzieci

"M jak miłość" odcinek 1824 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" przerwie milczenie i powie Marcinowi kim jest naprawdę, że od ponad trzech miesięcy szuka go cała Polska, zrozpaczona partnerka i rodzina! Kochanka Chodakowskiego nie będzie miała innego wyjścia. Ponieważ tożsamość Marcina pozna już jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis), a policja wkroczy do szpitala pod Sochaczewem, gdzie po wypadku Martyna zawiozła rannego.

Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" zaplanuje ucieczkę z Marcinem z kraju

Wskutek działań Jakuba Karskiego w 1824 odcinku "M jak miłość" zaginionym Marcinem zainteresuje się lokalna policja, która nie raz odwiedzała dom Martyny i nie zauważyła nic podejrzanego. Coraz bardziej spanikowana lekarka postanowi ratować się ucieczką z kraju razem z Marcinem, ale on nie zgodzi się na wyjazd za granicę. Jak podaje portal światseriali.interia.pl dotknięty amnezją Marcin będzie gotów poznać prawdę o sobie.

Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" znów zacznie pić ze strachu, że Marcin ją zostawi

W tej sytuacji Martyna w 1824 odcinku "M jak miłość" sięgnie po alkohol, świadomość tego, że ukochany ją zostawi, że go straci, stanie się dla niej nie do zniesienia.

M jak miłość. Martyna dowie się kim jest Marcin! Nie pozwoli mu wrócić do Kamy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- To nigdy nie da mi spokoju. Ta myśl - kim byłem, co zrobiłem. Muszę się tego dowiedzieć. Po prostu muszę i koniec! Nie wytrzymam dłużej tego napięcia, życia w niepewności... Wszystko jest lepsze, nawet najgorsza prawda! - wyzna Marcin. - Ale mówiłeś, że nie chcesz wiedzieć... - Wiem... Ale to ucieczka, Martyna. Nie chcę całe życie uciekać, żyć w strachu. Muszę się z tym zmierzyć. Pomożesz mi odszukać ludzi, którzy mogą mnie znać? Boję się, że sam nie dam rady i stchórzę...

Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" dowie się od Martyny kim jest, ale nie odzyska pamięci

Po tych słowach Marcina w 1824 odcinku "M jak miłość" Martyna nie będzie miała serca dłużej go okłamywać. Przyzna się, że od jakiegoś czasu wie, kim jest, że szuka go nie tylko rodzina, ale i policja, ale zataiła przed nim ten fakt, bo nie chciała, by się rozstali. Do Wysockiej dotrze, że teraz tylko od Marcina zależy, czy będą jeszcze razem, czy wróci do Kamy, dzieci i dawnego życia. Uświadomi sobie, że teraz Marcin może odzyskać pamięć!

- Jesteś... byłeś prywatnym detektywem. Masz dwoje dzieci i byłą żonę, ale też aktualną partnerkę - Kamę. Rodzina i przyjaciele szukają cię już od kilku miesięcy. I nie masz niczego złego na sumieniu. Jesteś dobrym człowiekiem, uczciwym facetem... Już od jakiegoś czasu wiem, kim jesteś, ale milczałam, bo nie chciałam cię stracić - wyzna ze skruchą pijana Martyna.

Czy Marcin zostanie z Martyną w 1824 odcinku "M jak miłość" czy wróci do Kamy?

Jak Marcin w 1824 odcinku "M jak miłość" zareaguje na dźwięk swojego imienia, na to, co usłyszy od Kamie, dzieciach, a nawet swojej byłej żonie Izie (Adriana Kalska)? Niestety nie odzyska pamięci, nie powrócą do niego żadne nowe wspomnienia o dawnym życiu, nie przypomni sobie ukochanej, syna Szymka (Staś Szczypiński) i córki Mai (Laura Jankowska).

Jakby tego było mało w 1824 odcinku "M jak miłość" zaślepiony miłością Marcin wybaczy Martynie, że go okłamywała, ukrywała przed nim niewygodną prawdę. - Ale ja to przecież ja nie chciałem niczego wiedzieć...