M jak miłość, odcinek 1818: Piotrek wścieknie się na Miśka i da mu szlaban! Jeden błąd wywoła ogromne konsekwencje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1818 odcinku "M jak miłość" Misiek zaskoczy wszystkich swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Zdradzamy, że młody Zduński nie uszanuje prywatności swojej siostry Lenki i przeczyta jej osobisty pamiętnik, co doprowadzi do wielkiej awantury. Lenka, nie mogąc znieść faktu, że ktoś naruszył jej intymność, zaatakuje brata, a do akcji wkroczy Piotrek.

Piotrek w 1818 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma i nałoży szlaban na Miśka

Kiedy Piotrek dowie się, co się wydarzyło między jego dziećmi, zareaguje bardzo stanowczo. Nie będzie miejsca na żadne wyjaśnienia ani usprawiedliwienia. W 1818 odcinku "M jak miłość" Misiek będzie próbował się bronić, tłumacząc, że znalazł pamiętnik przypadkiem, ale Piotrek nie będzie miał dla niego litości. To, co zrobi Misiek, będzie dla Zduńskiego naruszeniem najważniejszych zasad, jakimi rządzi się ich dom - zaufania i szacunku dla prywatności. Piotrek w 1818 odcinku "M jak miłość" podejmie trudną, ale konieczną decyzję - nałoży na syna surowy szlaban, który nie tylko pozbawi go przywilejów, ale także zmusi do pomocy w domu.

- Misiek co mówiłem o grzebaniu w prywatnych rzeczach twojej siostry? No słucham?! - Nie grzebałem. Tablet leżał u mnie w pokoju. - Żartujesz sobie ze mnie? Wiesz o czym mówię. Jak mogłeś czytać prywatny pamiętnik Lenki. Masz szlaban! - Ale tato! Jestem umówiony z chłopakami na piłkę. - Zajmiesz się siostrami! A później jeszcze odkurzysz w salonie. - Tato, proszę... - Ja też prosiłem i co?

Rodzeństwo Zduńskich na wojennej ścieżce w 1818 odcinku "M jak miłość"

Konflikt między Lenką a Miśkiem będzie miał długofalowe skutki. W 1818 odcinku "M jak miłość" rodzeństwo Zduńskich zacznie unikać siebie, a Lenka długo nie wybaczy bratu tego, co zrobił. Nawet interwencja Piotrka nie załagodzi sytuacji. Lenka, czując się skrzywdzona, nie będzie chciała rozmawiać z Miśkiem, a każde ich spotkanie będzie kończyć się kolejnymi spięciami. Piotrek i Kinga (Katarzyna Cichopek) będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom wychowawczym. Zdradzamy, że to nie będzie łatwe, a skutki tej rodzinnej awantury odczują wszyscy domownicy.