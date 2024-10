M jak miłość, odcinek 1818: Kinga znów w ciąży? Lenka i Misiek przewidzą najgorsze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Rodzina Zduńskich w 1818 odcinku "M jak miłość" stanie w obliczu zmian, które mocno wpłyną na wszystkich domowników z Deszczowej. I nie chodzi tylko o to, jak teraz poradzą sobie Kinga i Piotrek z czwórką dzieci w sytuacji gdy Krysia Filarska (Hanna Mikuć) po operacji kręgosłupa nie będzie mogła im pomagać. Dom trzeba będzie przystosować do chorej matki Kingi, wstawić tam łóżko do rehabilitacji, zamienić pokoje Zduńskich i dzieci, by Filarska miała więcej miejsca. Oczywiście Lenka i Misiek nie będą z tego zadowoleni. 17-latka nie zniesie tego, że będzie dzieliła pokój z 12-letnim bratem!

Dzieci Zduńskich przerażeni kolejną ciążą Kingi w 1818 odcinku "M jak miłość"

Między rodzeństwem w 1818 odcinku "M jak miłość" wybuchnie wojna o pokój! Dzieci Zduńskich zupełnie sobie nie poradzą z nową rzeczywistością. Rezolutny Misiek od razu wprowadzi podział pokoju, żeby Lenka nie odważyła się wejść na jego stronę. A najgorsze nadejdzie, gdy nastolatki uświadomią sobie, że może być jeszcze gorzej! Że rodzice mogą ich sprawić niemiłą niespodziankę.

Romantyczny wieczór Kingi i Piotrka w 1818 odcinku "M jak miłość" przerwie interwencja Lenki i Miśka. - Co wy tu robicie?No właśnie, co tu się dzieje? - zapytają oburzeni Zduńscy na widok rodziców w czułych objęciach.

- Wygłupiamy się! - wyjaśni Piotrek, na co Misiek od razu zastrzeli ojca ostrzeżeniem przed niechcianą ciążą. - Żeby z tych wygłupów nie powstała kolejna siostrzyczka...

- Albo głupi braciszek! - doda wściekła Lenka.