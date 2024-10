M jak miłość, odcinek 1817: Julia z Rotkiewiczem jak para zakochanych w siedlisku. Szybko się jej znudzi! ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 7.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Julia i Rotkiewicz będą razem w 1817 odcinku "M jak miłość"? Na pierwszy rzut oka tak to będzie wyglądało! Dzięki wsparciu byłej kochanki Andrzeja pogrążony w depresji Marek, który wciąż leczy się u psychiatry, zażywa silne leki psychotropowe, będzie stawiał małe kroki, by odbudować swoje życie. Strata żony Igi i małej córeczki Zosi omal nie doprowadziła Rotkiewicza do samobójstwa. Julia go przed tym powstrzymała! Doskonale wiedziała, co Marek czuje, bo kiedyś też chciała ze sobą skończyć! Gdy straciła dziecko Andrzeja, podcięła sobie żyły w wannie. Gdyby nie Budzyński już by była martwa.

Magda nie uwierzy w przemianę Julii w 1817 odcinku "M jak miłość"

Bliska relacja Julii i Rotkiewicza w 1817 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Magdę, która nie od razu uwierzy w cudowną przemianę Malickiej. Nigdy nie zaufa kobiecie, która chciała rozdzielić ją z Andrzejem, ale zauważy, że Marek dzięki Julii odzyskuje psychiczną równowagę. A bez niej jest wrakiem człowieka.

- Już nie oceniam ludzi tak kategorycznie, jak kiedyś. Może ludzie rzeczywiście się zmienią? Może muszą coś odpracować albo odkupić? To nie jest oczywiście tak, że ja jej teraz będę ufać i... Ale dobrze, że ty masz kogoś, komu ufasz, kogoś, kto jest ci bliski... Po prostu... - oceni Budzyńska.

W 1817 odcinku "M jak miłość" nie będzie pojednania Magdy z Julią, Andrzej też będzie się trzymał od byłej kochanki z daleka. Jakby Budzyńscy wiedzieli, że z Malicką nigdy nic nie wiadomo, że muszą zachować czujność. Szkoda, że biedny Rotkiewicz będzie sobie trochę za dużo wyobrażał.

Julia wystawi Rotkiewicza, gdy do "M jak miłość" wróci Dima

Po wspólnych chwilach Julii i Rotkiewicza w siedlisku w 1817 odcinku "M jak miłość" czar pryśnie... Bo kilka tygodni później Julia pozna Dimę, który wróci z Ukrainy, by zabrać Nadię (Mira Fareniuk) od Magdy i Andrzeja. Dima i Nadia wyjadą na wakacje na Mazury i wtedy los połączy go z Julią.

Z relacji Marty Chodorowskiej z planu "M jak miłość" na Instagramie wynika, że dość szybko narodzi się między nimi miłość. "Komu w oko wpadła Julia? Kto zgadnie? W @mjakmilosc.official miłość kwitnie!" - napisała aktorka.

Czujni fani "M jak miłość" nie wierzą w cudowną przemianę Julii i w to, że Dima będzie dla niej kimś ważnym. Raczej Malicka wykorzysta ojca Nadii do rozgrywki z Budzyńskimi. "Pewnie będzie to Dima, nie odpuści takiej okazji jak będzie mogła uderzyć w Magdę i Andzeja. Wie, jak bardzo zależy im na Nadii" - czytamy w jednym z komentarzy.