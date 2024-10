M jak miłość, odcinek 1818: Kinga pożałuje, że ma dzieci? Przyzna się France, że zazdrości jej życia bez rodzicielskich obowiązków! - ZDJĘCIA

- Podziwiam Cię wiesz? Jak ty to wszystko spinasz? Dom, praca, fundacja, czwórka dzieci.

- No właśnie ostatnio w ogóle nie spinam. Mamy tyle pracy w fundacji, że wracam do domu, nie mam kiedy spokojnie porozmawiać z dzieciakami, po pracy lecę do mamy do szpitala, a później wieczorem zasypiam na stojąco. Czasem to wam zazdroszczę, że macie święty spokój. Wolne wieczory, czas dla siebie... O rany Franka! Przepraszam, nie pomyślałam. wszystko przez to zabieganie. Przecież ja wszystko wiem. pójdę po ciastko i kawę, ok? To nam dobrze zrobi.