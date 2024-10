M jak miłość, odcinek 1818: Kinga dobije Frankę po odkryciu bezpłodności Pawła. Będzie musiała skłamać - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1820: Afera w domu Wernera! Viola okradnie Sylwię i wpakuje się Adamowi do łóżka - ZDJĘCIA

M jak miłość. Kama odzyska Marcina? Wróci do mieszkania ukochanego nie bez powodu! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1818 odcinku "M jak miłość" Franką wstrząśnie fatalna wiadomość o bezpłodności Pawła. Dotąd to ona brała na siebie odpowiedzialność za problemy z zajściem w ciążę. Ma endometriozę, więc pozostawała pod opieką lekarza. Nikomu nie przyszło do głowy, że Zduński ma problemy z płodnością... On sam nie ma o tym pojęcia, więc informacje przekazane przez lekarkę w 1818 odcinku "M jak miłość" będą wstrząsem dla góralki.

Załamana Franka będzie chciała porozmawiać z Kingą

Kinga nie przewidzi dramatu, jaki rozgrywa się w życiu szwagierki. Tak pochłoną ją obowiązki, opieka nad dziećmi i domem, że trochę zbagatelizuje prośby Franki o rozmowę. Kinga i Franka zamkną się w samochodzie, gdzie zdobędą krótką chwilę na rozmowę. Żona Piotrka nie przewidzi jednak, z jakim koszmarem przychodzi szwagierka.

- Dokądkolwiek jedziesz, błagam zabierz mnie ze sobą - zażartuje Kinga, kiedy niemal wskoczy do samochodu Franki. Cały dzień będzie tak zalatana, że nie da rady poświęcić czasu dla szwagierki. Nawet w aucie nie dostanie spokoju, bo za szybą pojawi się Misiek (Aleksander Bożyk), proszący o pomoc. Kinga zignoruje syna. - Kocham moje dzieci, ale dzisiaj mam wobec nich mordercze instynkty - skomentuje Kinga. To da France do myślenia. Zamiast wyznać żonie Piotrka całą prawdę o niepłodności Pawła, ona zauważy wspaniałą relację Kingi z dzieciakami i pomyśli sobie, że sama takiej nigdy nie stworzy... - Miałaś mi coś powiedzieć - przypomni Kinga. - To nic ważnego. Zebrałam trochę pieniędzy i chciałabym sobie kupić coś fajnego. Może jakiś krem lub perfumy - wymyśli na poczekaniu góralka. To oczywiste, że nagle zmieni zdanie, zobaczy jak wspaniały kontakt ma Kinga z dziećmi i nie będzie chciała wyjawiać jej prawdy o swoich kłopotach. O tym, że sama prawdopodobnie nigdy nie doczeka się dziecka.

Kinga dobije Frankę

Widok Kingi z dziećmi, które nie dadzą mamie porozmawiać, bo cały czas będą jej potrzebowały uświadomi France, że szwagierka ma naprawdę wyjątkową więź z pociechami. Zrobi jej się przykro, że sama tego nie doświadczy. Mało tego, później w 1818 odcinku "M jak miłość" zapowie Pawłowi, że nie chce dłużej starać się o dziecko. Nie powie mu prawdy o wynikach badań i jego bezpłodności. Weźmie wszystko na siebie i uzna, że nie ma sensu dalej walczyć o dziecko.