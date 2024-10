M jak miłość, odcinek 1818: Paweł przeczyta wiadomości Franki i odkryje prawdę! Dowie się, że nigdy nie będzie ojcem? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1818 - wtorek, 8.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Sytuacja zacznie się od dziwnego zachowania Franki. W 1818 odcinku "M jak miłość", Paweł zauważy, że jego żona nerwowo zamyka laptopa, kiedy tylko wchodzi do kuchni i to wywoła w nim podejrzenia. Czyżby żona coś przed nim ukrywała? I faktycznie, kiedy tylko Franka na chwilę opuści kuchnię, Paweł postanowi zajrzeć do jej wiadomości. To, co tam zobaczy, zwali go z nóg! Paweł odkryje, że Franka korespondowała z lekarką, który jednoznacznie potwierdził, że z jej wyników badań można wywnioskować, że nie powinna mieć żadnych problemów z zajściem w ciążę. Czy dzięki tym informacjom Paweł zrozumie, że problem może leżeć po jego stronie?

- A co to za tajemnice przed mężem? - Pluskasz się godzinami, to czymś się muszę zająć. ⁃ Ciekawe, ile tobie czasu to zajmie, włączam stoper.

Franka w 1818 odcinku "M jak miłość" nie przyzna się Pawłowi do wyników jego badań!

Zamiast powiedzieć Pawłowi prawdę, Franka w 1818 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się na kolejne kłamstwo. Gdy Paweł będzie pytał o wyniki badań, Franka zapewni go, że wszystko jest w porządku, a dalsze starania o dziecko nie mają sensu. "Odwołałam wizytę u lekarza, nie mam już siły..." - wyzna z rozpaczą. Ale prawda będzie dużo bardziej bolesna.

Franka dowie się, że Paweł nigdy nie będzie ojcem, jednak nie będzie miała odwagi, by mu to powiedzieć. W 1818 odcinku "M jak miłość" kobieta zdecyduje się zakończyć ich walkę o dziecko, okłamując męża dla jego "dobra". Czy Paweł kiedyś pozna prawdę? A może Franka zostanie z tym kłamstwem na zawsze?

Czy małżeństwo Franki i Pawła w "M jak miłość" przetrwa ten kryzys?

Kłamstwo Franki może być gwoździem do trumny ich małżeństwa. W 1818 odcinku "M jak miłość", Paweł będzie przekonany, że problem z zajściem w ciążę nie leży po stronie nikogo, a tymczasem to on będzie przyczyną ich niepowodzeń! Jak długo Franka będzie w stanie ukrywać przed nim prawdę? Czy Paweł w końcu dowie się, że nigdy nie zostanie ojcem? Widzowie będą świadkami ogromnych emocji, które rozegrają się między Zduńskimi. Czy ich małżeństwo przetrwa taką próbę? Tego z pewnością dowiemy się już niebawem!