M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1817: Rotkiewicz zaskoczy Magdę tym wyznaniem! Nocna wizyta Marka będzie miała niedorzeczny finał - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1817 odcinku "M jak miłość" do Magdy (Anna Mucha) i Andrzeja (Krystian Wieczorek) przyjedzie z niezapowiedzianą wizytą Marek Rotkiewicz (Aleksandar Milicević). Dawny rywal Budzyńskiego z konkurencyjnej kancelarii dopiero co pozbierał się po tragicznej śmierci żony, a już zaskoczy Magdę wyznaniem, która mocno wpłynie na ich wzajemne relacje. Przez całą noc Magda w 1817 odcinku "M jak miłość" będzie słuchała zwierzeń Rotkiewicza o tym, co przeżył oraz o Julii Malickiej (Marta Chodorowska). Na dźwięk imienia byłej kochanki męża Magdę aż sparaliżuje. Wizyta Marka w siedlisku zakończy się niedorzecznie...