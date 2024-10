Barwy szczęścia, odcinek 3056: Powrót Iwony po śmierci dziadków?! Zadzwonią do niej z koszmarnymi informacjami

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Agata i Hubert (Marek Molak) będą w trudnej, tragicznej wręcz sytuacji. Jak informowaliśmy, niebawem w serialu "Barwy szczęścia" rodzeństwo Pyrków dowie się o śmierci Struzików. Początkowo to Agata odbierze szokujący telefon od babci, co będzie miało miejsce już w 3055 odcinku "Barw szczęścia". Dzwoniąca komórka przerwie kolejną sprzeczkę Agaty z ukochanym.

- Nie wypada mi nie odebrać - cytuje portal światseriali.interia.pl. Dziewczyna odbierze telefon, a jej mina od razu zrzednie. - Dziadek umarł. Godzinę temu - obwieści Pyrka.

To nie koniec, bo już następnego dnia przyjdą następne szokujące informacje.

Agata i Hubert poinformują rodzeństwo o śmierci dziadków

Nad ranem dotrą kolejne wieści. Hubert poinformuje siostrę, że zadzwoniono do niego z domu opieki. Babcia Teresa odejdzie we śnie, bardzo krótko po tym, jak sama poinformuje o śmierci męża. Te wydarzenia wstrząsną rodziną, a sparaliżowane rodzeństwo będzie musiało znaleźć odpowiednio dużo siły, by zadzwonić z tragicznymi informacjami do bliskich dziadków.

Agata w 3056 odcinku "Barw szczęścia" poinformuje Iwonę, Stasia i Wojtka o tym, iż dziadkowie odeszli... W domu rodzinnym Pyrków zostali przecież tylko Agata z Hubertem, a pozostała trójka rozjechała się po kraju i świecie. Czy w takiej sytuacji wrócą wesprzeć bliskich?

Iwona przyleci z USA po śmierci dziadków?

Śmierć Struzików to szok dla wszystkich. Już wiadomo, że Staś na pewno pojawi się u Agaty i Huberta. Dostanie przepustkę z wojska i przyjedzie wesprzeć rodzeństwo oraz oczywiście pożegnać dziadków... Co wydarzy się z Iwoną i Wojtkiem? Tutaj sytuacja nieco bardziej się skomplikuje. Tej dwójki widzowie raczej nie mają szans zobaczyć w rodzinnych stronach. Agata poinformuje telefonicznie o tragedii, ale wątpliwym jest, że Iwona z Wojtkiem pojawią się w domu.