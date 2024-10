M jak miłość, odcinek 1817: Jagoda otworzy się przed Magdą! Budzyńska doradzi jej w sprawach seksu - ZDJĘCIA

- A ty jak się czujesz? Mdłości minęły?

- Ja świetnie, ale mdłości to ma mój mąż. Tadeusz ma wszystkie ciążowe objawy, tak się wkręcił, wahania nastroju, przybrał na wadze, ale najgorsze jest to, że zero seksu...

- Zero?

- Zero! On ma jakąś jazdę, że to zaszkodzi dziecku. Nic mu się nie da wytłumaczyć.

- Próbowałaś jakiegoś innego sposobu? Na przykład wziąć go przez zaskoczenie albo kolacja, świece? Jakoś tak romantycznie?

- Zapomnij, zero bliskości, zero kolacji romantycznych, nic nie działa!