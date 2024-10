M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1817: Ciąża Jagody wywoła coraz większą histerię Tadeusza! Magda wkroczy do akcji - WIDEO, ZDJĘCIA

Ciężarna Jagoda (Katarzyna Kołeczek) w 1817 odcinku "M jak miłość" straci cierpliwość do Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski)! Przejęty stanem żony Tadzik wpadnie w histerię, wręcz obsesję na punkcie dziecka, które urodzi się dopiero zimą. Będzie w stosunku do Jagódki tak nadopiekuńczy, że jego zachowanie w 1817 odcinku "M jak miłość" doprowadzi ciężarną do szału. W ich związku znów wybuchnie kryzys do tego stopnia, że Jagoda będzie chciała dokopać mężowi. Konieczna okaże się interwencja Magdy (Anna Mucha). Zobacz WIDEO z tych scen z "Kulis serialu M jak miłość".