M jak miłość, odcinek 1815: Stryj Kamy poderwie Marysię! Erwin zachwycony tym, jak pomoże Kamie

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Stryj Kamy zauroczony Marysią w 1815 odcinku "M jak miłość". Erwin nie odnalazł miłości, mimo iż Kama z Anią (Alina Szczegielniak) pomagały mu w ułożeniu sobie życia. Mężczyzna początkowo zwrócił uwagę na piękną Aleksandrę (Małgorzata Pieczyńska), ale ona nie była nim zainteresowana na poważnie. Nie traktowała jego zalotów jako zalążek do trwałego związku. Ich relacja stała się całkiem oziębła, kiedy doszło do zaginięcia Marcina, a seniorka całą winę za nieobecność syna w domu zrzuca na Kamę. Na szczęście niechęć Aleksandry do Kamy zmaleje, ale to wcale nie oznacza, że Erwin na nowo postara się zdobyć zainteresowanie kobiety. Ten temat jest raczej zamknięty.

Marysia pocieszy Kamę w 1815 odcinku "M jak miłość" i tym ujmie Erwina

Marysia znów stanie na wysokości zadania i w 1815 odcinku "M jak miłość" wesprze Kamę jak umie. Zobaczy, że dziewczyna poddaje się czarnym myślom, nie ma już siły na dalszą walkę o Chodakowskiego. Szczególnie że nie za wiele może zrobić... Nikt nie ma pojęcia o miejscu pobytu detektywa. Pojawią się nawet najgorsze myśli o tym, że Marcin nie żyje...

Rogowska nie pozwoli Kamie całkowicie się poddać. W 1815 odcinku "M jak miłość" doda jej sporo otuchy i wesprze w kryzysie. Erwin, który spostrzeże dobroć i wsparcie Rogowskiej, z miejsca zainteresuje się wspaniałomyślną kobietą.

Małżeństwo Rogowskich zawiśnie na włosku? Erwin dorzuci swoje "trzy grosze"?

Jak informowaliśmy, wkrótce w "M jak miłość" wybuchnie skandal ze zdradą Artura. Marysia musi przygotować się na plotki o swoim małżeństwie, bo wiele osób w Grabinie i okolicach będzie przekonanych, że lekarz nawiązał bliską relację prywatną z psycholożką Judytą (Paulina Chruściel).

Czy tym razem Marysia wykorzysta sytuację i zainteresowanie Erwina i również przekroczy granicę? Co z tego wyniknie? To okaże się już niebawem.