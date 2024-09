M jak miłość, odcinek 1816: Romans Rogowskiego! Marysia rozprawi się z psycholożką Judytą! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1816 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Będzie zdrada u Rogowskich?! Niestety wszystko na to wskazuje, a już na pewno małżeństwo jest narażone na wielki skandal i masę plotek. W 1816 odcinku "M jak miłość" społeczność Grabiny zahuczy od domysłów i podejrzeń. Wiele osób będzie przekonane, że Artura z Judytą łączą bardzo bliskie stosunki prywatne... Jaka okaże się prawda?

Zdrada Artura w 1816 odcinku "M jak miłość"?

Rogowski ma na swoim koncie zdradę, związek z szaloną Teresą (Dominika Łakomska), dla której chciał porzucić rodzinę. To nie był zwykły "skok w bok", a lekarz nie wiedział, jak ma się zachować. Kobieta wywierała na nim presję, by zostawił żonę i dopiero potem wyszło na jaw, że sama ma złe zamiary, jest niezrównoważona, a ta relacja to fatalny błąd. Na szczęście małżeństwo Rogowskich nie padło, a lekarz z Marysią od dawna żyją w zgodzie i miłości w Grabinie. Jak widać, do czasu...

Już w 1816 odcinku "M jak miłość" Artur zostanie posądzony o romans. Chodzi o bliskie stosunki z Judytą, która dopiero rozwija karierę psycholożki w wiejskiej przychodni. Na brak pacjentów nie może narzekać, a początkowo wydawało się, że zyskała także przychylność współpracowników. Marysia i Artur ciepło powitali ją w klinice. Szczególnie Rogowska może tego mocno żałować...

Czy Artur zdradzi Marysię?

Żądni sensacji pacjenci i pracownicy przychodni zaczną ostro plotkować o romansie Artura. W 1816 odcinku "M jak miłość" całą sprawą zainteresuje się Kisielowa (Małgorzata Rożniatowska), która zauważy problemy w małżeństwie Rogowskich. Trzeba przyznać, że Judyta to bardzo mądra i atrakcyjna kobieta. Z łatwością przekonuje do siebie ludzi, a wspólna praca zbliża... Czyżby Artur nie mógł się powstrzymać i "pod nosem" żony wejdzie w romans z psycholożką?

Plotki w 1816 odcinku "M jak miłość" nakręcą się na tyle, że nawet Basia (Karina Woźniak) zadrży o los rodziców. Ma duże powody do niepokoju?! Tego widzowie dowiedzą się już wkrótce.