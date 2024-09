M jak miłość, odcinek 1814: Wypadek w siedlisku Magdy! Budzyńska aż oniemieje na to, co się wyprawia - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1814 odcinku "M jak miłość" w siedlisku Magdy zapanuje chaos. Wszystko przez wizytę przyjaciół Budzyńskich, którzy mają wpaść z wizytą. Werner (Jacek Kopczyński) z Sylwią (Hanna Turnau) odwiedzą Magdę z Andrzejem (Krystian Wieczorek) i wezmą ze sobą panią Olę (Ewa Kolasińska), by wspólnie świętować jej urodziny. Mało tego, w grabinie mają pojawić się także Anita (Melania Grzesiewicz) z Kamilem (Marcin Bosak), ale sytuacje plany pokrzyżują im plany. Z tego też powodu padnie zakład prawników o to, kto lepiej poradzi sobie z jazdą na rowerze. Adam wpadnie do przyjaciela z wizytą, pochwali się zakupionym od Pawła (Rafał Mroczek) rowerem i rzuci mu wyzwanie. Gryc podejmie rękawicę, ale ostatecznie zostanie zmuszony do odwołania "zawodów".

Werner zakłóci spokój w siedlisku Magdy

Kiedy Adam z Sylwią i panią Olą dotrą do Grabiny, wszyscy poczują się swobodnie. Werner uprze się, że da prawdziwy popis jazdy na rowerze i może nie byłoby w tym niczego złego, gdyby faktycznie dobrze radził sobie ze sprzętem... Widzowie zobaczą wybryki prawnika na rowerze zakupionym od Zduńskiego, a sprzęt przewyższy możliwości Adama... Podczas wycieczki rowerowej ledwo poradzi sobie z utrzymaniem równowagi i tempa jazdy. Zadzwoni nawet do Pawła z pretensjami, a mąż Franki (Dominika Kachlik) spróbuje wytłumaczyć koledze, co robi źle.

Przerażona Magda świadkiem wypadku

Najbardziej niebezpieczna sytuacja w 1814 odcinku "M jak miłość" wydarzy się na oczach samej Magdy. Werner zaszaleje z panią Olą, która wsiądzie na rower i zacznie pędzić z górki. Gosposia będzie ciekawa jazdy na rowerze, więc Werner "pomoże" kobiecie w przełamaniu się. Kiedy seniorka zacznie pędzić z górki Magda aż krzyknie.

- Adaś, łap! - wrzaśnie Budzyńska w 1814 odcinku "M jak miłość", kiedy pędząca pani Ola chyba nie bardzo zapanuje nad rowerem. Na szczęście nic groźnego się nie stanie, a Adam opanuje sytuację.

- To najpiękniejsze urodziny w moim życiu! - wykrzyczy pełna adrenaliny pani Ola.