M jak miłość, odcinek 1814: Sekret matki Anity i Kamila. Tylko Gryc dowie się o poważnym kryzysie Anny Lerman

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1814 matka Anity poczuje potrzebę zwierzenia się Kamilowi. Anna dopiero buduje nić porozumienia z córką, która wycierpiała przez nią katusze. Dzieciństwo sekretarki było okropne, bo matka wolała skupiać się na alkoholu i własnej wygodzie. Gryc poznał traumatyczne wydarzenia z życia ukochanej i od tamtej pory doskonale rozumie, dlaczego trzyma Laskowską na dystans.

Co prawda, już w poprzednich odcinkach "M jak miłość" wyszło na jaw, że Anna zmieniła całe swoje życie i całkowicie odstawiła alkohol. Napisała książkę i właśnie przez powieść pisarki, Anita odkryła nową tożsamość matki. Trafiły na siebie właściwie przypadkiem, a partnerka Kamila nie wiedziała, jak ma postąpić wobec krzywd Anny z przeszłości. Początkowo nie chciała widzieć matki, ale potem uwierzyła w jej przemianę. Ich relacja znów zostanie wystawiona na dużą próbę.

Anna Lerman zwierzy się Kamilowi

Już w 1814 odcinku "M jak miłość" dojdzie do ważnego spotkania Anny z Kamilem. Matka Anity sama odwiedzi Gryca, by zwierzyć się prawnikowi ze swoich rozterek. Powie ukochanemu córki o tym, iż coraz trudniej jej wytrwać bez sięgnięcia po alkohol... Pisarkę dopadnie kryzys trzeźwości, więc zacznie potrzebować pomocy.

Wspólny sekret matki Anity i Gryca

Anna Lerman w 1814 odcinku "M jak miłość" od razu zaznaczy Kamilowi, że nie chce martwić córki. Każe mu zachować tajemnicę i nie mówić Anicie o jej kryzysie. Prawnik miałby nie wspominać o niekomfortowej rozmowie. To postawi go w dziwnej sytuacji, bo przecież Anita na pewno chciałaby wiedzieć o problemie matki z utrzymaniem trzeźwości. Każdy wie, że nawet najmniejsze sięgnięcie po alkohol może spowodować, iż kobieta wróci do nałogu i zaprzepaści wszystko, na co tak długo pracowała. Także relację z Anitą.

Czy Kamil dotrzyma słowa Annie i nie powie ukochanej o kryzysie trzeźwości? To będzie prawdziwa zagwozdka dla Gryca.