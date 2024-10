M jak miłość. Kama odzyska Marcina? Wróci do mieszkania Chodakowskiego nie bez powodu! - ZDJĘCIA

Co będzie dalej z Marcinem i Martyną w "M jak miłość"? Czy ich romans przetrwa?

Michalina Sosna na zdjęciach z planu "M jak miłość" dała jasną wskazówkę, jak dalej potoczy się historia Marcina i Martyny i czy w świetle nowych faktów o romansie tej dwójki w życiu Chodakowskiego będzie jeszcze miejsce dla Kamy! Scenarzyści serialu rozpisali dalsze losy Marcina w taki sposób, że najpewniej będzie się miotał między dwoma kobietami. Po stracie pamięci zakocha się w Martynie, ale co będzie jak przypomni sobie dawne życie i Kamę? Która miłość zwycięży? Która z kobiet będzie dla Marcina ważniejsza?

Dopiero co ujawniliśmy, że Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" zacznie się zachowywać jak wariatka, która nie tylko będzie prześladowała Kamę, ale także nie przyjmie do wiadomości tego, że Marcin mógłby ją opuścić. Dlatego nie powie mu kim jest, chociaż nieco wcześniej odkryje, że nieznajomy mężczyzna, który mieszka z nią ponad dwa miesiące, z którym nawiązała gorący romans to poszukiwany Marcin Chodakowski. Detektyw, ojciec dwójki dzieci i partner Kamy.

Po tym jak w 1819 odcinku "M jak miłość" Martyna zobaczy w internecie poruszające nagranie Kamy z prośbą o pomoc w odnalezieniu Marcina, zachowa to dla siebie. Będzie budowała szczęście z Marcinem na kłamstwie, na krzywdzie jego najbliższych. Z wyrachowania nie wypuści Marcina z kryjówki, którą stał się jej dom w Kampinosie w totalnej głuszy. Ale ten romans nie może trwać wiecznie!

Czy Marcin z "M jak miłość" wróci do Kamy i odzyska pamięć?

To już pewne, że za jakiś czas w "M jak miłość" Marcin się odnajdzie, odzyska pamięć, będzie taki jak kiedyś. Czy wróci do Kamy? Wiele na to wskazuje, bo ostatnio Michalina Sosna nagrywała sceny z mieszkaniu Marcina. Wprawdzie nie pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z Mikołajem Roznerskim, ale skoro wiadomo, że Marcin wróci do dawnego życia, to na pewno znajdzie się w nim miejsce dla Kamy.