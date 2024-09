M jak miłość

M jak miłość. Odnaleziony Marcin wróci do dawnego życia i będzie wyglądał jak kiedyś! Jakub odzyska wspólnika - ZDJĘCIA

Marcin (Mikołaj Roznerski) z "M jak miłość" odnajdzie się, ale widzowie będą musieli czekać na finał wątku zaginięcia Chodakowskiego co najmniej do końca tego roku! To oznacza,że jeszcze przez wiele odcinków prowadzący własne śledztwo Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski) nie znajdzie przyjaciela i wspólnika. Marcin nie odzyska pamięci, dalej będzie się ukrywał w domu lekarki Martyny (Magdalena Turczeniewicz) i żył jak odludek! Ale zdjęcia z planu "M jak miłość" nie pozostawiają wątpliwości, że po odnalezieniu Marcin wróci do dawnego życia. Znów będzie pracował z Jakubem i wreszcie nie będzie wyglądał jak "dziad".