M jak miłość. Romans Marcina z Martyną skończy się ciążą? Wydało się, jak długo będzie się to ciągnęło!

"Ja się doszukuję logiki w tym wątku. On zaginął, nic nie pamięta. Dlaczego zwyczajnie nie uda się na policję i nie powie, że stracił pamięć, może ktoś go szuka? Oni sprawdzają to w bazie osób zaginionych i Marcin się znalazł. Aaaa nie! Zapomniałam, ten wątek do czerwca musi trwać

Ten wątek to hit. Samotna kobieta trzyma w domu obcego faceta z amnezją zamiast zgłosić to na policji, w Internecie, gdziekolwiek 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Ja rozumiem, że to tylko serial, ale bez przesady. Zamiast tego mamy kolejną pannę, która to zapewne będzie latać za Marcinem do końca sezonu i będzie powtórka z rozrywki.

Nie da się tego oglądać. Moda na sukces. Kolejna dziewczyna, która będzie przy Marcinie, w zeszłym sezonie mieli z Kamą pod górkę cały czas, nie mieli spokoju. Jeszcze niech ta laska będzie z Marcinem w ciąży i ma trzecie dziecko z inną, a Kama niech miłosiernie wybaczy. Cyrk.

Beznadziejna decyzja scenarzystów by ich rozdzielić i jeszcze by Marcin tak bardzo zbliżył się do innej.I tak ta historia będzie ciągła się przez cały sezon albo i dłużej, z Marcina zrobili takiego dziada

Na pewno odzyska pamięć i będzie musiał wybrać miedzy kama a ta lekarka, boże żenujacy jest ten scenariusz kolejna baba i kolejny romans

Aż oglądać się odechciewa. Jestem ciekawa ile odcinków będziemy oglądać tą jego zbolala minę. XXI wiek. W domu internet, telewizja i oboje nie słyszą, nie widzą, że jest poszukiwany. Już większej bzdury i głupoty nie można było wymyślić"