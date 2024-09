M jak miłość

M jak miłość. Marcin nie wróci do Kamy! Zostaną jej już tylko dzieci. Powie Szymkowi prawdę? - ZDJĘCIA, WIDEO

Na odnalezienie Marcina (Mikołaj Roznerski) w "M jak miłość" trzeba będzie poczekać jeszcze wiele odcinków! Co najmniej pół roku Marcin będzie poszukiwany, ale nie da żadnego znaku życia. Nie wróci do Kamy (Michalina Sosna), do dzieci i rodziny, która z każdym dniem straci resztki nadziei, że Marcin się znajdzie. Z urywków nowych odcinków, które można zobaczyć w "Kulisach serialu M jak miłość" wynika, że Kama powoli pogodzi się z tym, że nie odzyska Marcina. Zostaną jej dzieci ukochanego, bo Iza (Adriana Kalska) przywiezie Szymka (Staś Szczypiński) i Maję (Laura Jankowska) do Polski. Czy dzieci poznają wreszcie prawdę o Marcinie? Zobacz WIDEO i sprawdź.